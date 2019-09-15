В Варшаве окрыли три новые станции метро 15.09.2019, 15:53

Они называются «Шведская», «Жилой Таргувек» и «Троцкая».

В Варшаве открыт очередной участок второй ветки метро, которая пополнилась тремя новыми станциями в восточном направлении, передает «Польское радио».

Новые станции метро называются «Шведская», «Жилой Таргувек» и «Троцкая». Все три станции были открыты мэром Варшавы Рафалом Тшасковским.

На этом строительство варшавского метро на заканчивается. На левом берегу столицы вскоре будут введены в эксплуатацию станции «Плоцкая», «Млынув» и станция «Принца Януша», открытие которых запланировано на следующий год.