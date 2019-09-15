закрыть
15 сентября 2019, воскресенье, 19:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Россия получила очередной неприятный сюрприз

  • 15.09.2019, 18:43
  • 1,159
Россия получила очередной неприятный сюрприз

Российское лобби уже откровенно «не тянет».

Немного хороших новостей нам в ленту. Россия получила очередной неприятный сюрприз в Европейском суде, пишет политолог Кирилл Сазонов для inforesist.org.

То ли российское лобби уже откровенно «не тянет» защиту интересов спонсора, то ли поменялся ветер в головах принимающих решения, но получилось практически по Булгакову – «Проблема человека не только в том, что он смертен, а в том, что он внезапно смертен». И пусть в нашем случае речь идет не о человеческой жизни, а о коммерческих интересах целого государства – все равно хорошо. Тем паче, что коммерческие интересы России в Европе очень уж тесно переплетены с геополитическими. А что до сюрприза – факт. Эту оплеуху не ждали не только в Кремле – даже принципиальные противники интересов РФ были очень удивлены. Приятно удивлены, если быть точным.

Итак, 10 сентября, Европейский суд отменил решение Еврокомиссии, которое позволяло российскому Газпрому полностью и единолично использовать газопровод Opal, который связывает Nord Stream с Германией. Позволю себе напомнить, что именно согласно Третьему энергопакету ЕС (к которому присоединилась и Украина) недопустима монополия при использовании газопроводов. То есть «Газпром» при всем желании, позиции акционеров проекта и любом праве собственности не может использовать газопровод более, чем на 50%. Остальная мощность – альтернативным поставщикам. Россия Третий энергопакет не подписала, что совсем не отменяет его действия на сделки Газпрома с Европой. Но Кремль всячески пытался обойти эту норму закона, используя всех своих лоббистов. До последнего времени везло.

Так в 2016 году Газпром получил одобрение Еврокомиссии на использование до 100% мощностей Opal. Для этого газопровод был выведен из-под европейского регулирования. Польша тогда заявила, что решение ЕК противоречит принципу диверсификации источников и путей поставок газа, а также угрожает энергетической безопасности Европы. Украина тоже не осталась в стороне и отменить решение ЕК через суд пыталась компания Нафтогаз. Увы, без особого эффекта. Но что-то изменилось в позиции европейских судов и Газпром получил неприятный сюрприз.

Это принципиальный момент, потому что даже не в этом газопроводе Opal дело. Просто автоматически поставлен крест на всех мечтах Газпрома вывести из под действия Третьего энергопакета «Северный поток» и «Северный поток-2». Которые Opal как раз соединяет с Германией. Ранее в Москве говорили, что при праве использовать только 50% строить эти самые потоки вообще не имело смысла. Ну, так не стройте.


популярное за неделю

Мнение

Итог правления безумца
Итог правления безумца Олег Яковлев
Загадочный визит арабского шейха
Загадочный визит арабского шейха Валерий Карбалевич
Нам есть о чем поговорить
Нам есть о чем поговорить Евгений Афнагель
Пасечник Виктор и фальсификации
Пасечник Виктор и фальсификации Ирина Халип