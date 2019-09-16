Двадцать лет назад в Минске были похищены Гончар и Красовский 16.09.2019, 8:01

Мы помним!

Двадцать лет назад в Минске были похищены один из лидеров оппозиции Виктор Гончар и предприниматель Анатолий Красовский.

Вечером 16 сентября 1999 года они приехали в баню, расположенную в Минске по улице Фабричная, 20. Последний раз их видели примерно в 22.35, когда оба вышли из здания и сели в принадлежавший Красовскому «Джип-Чероки».

Уголовное дело по факту исчезновения Гончара и Красовского возбудила прокуратура Минска. По данным следствия, при осмотре прилегающей территории были обнаружены осколки пластмассовых рассеивателей светосигнальных приборов автомобиля, следы торможения автомашины и ее удара о дерево, а также следы крови. Анализ собранных по делу доказательств, в том числе показаний свидетелей, дает основание полагать, что Гончар и Красовский были насильственно похищены.

Реальное расследование этих громких исчезновений может возобновиться лишь в случае смены существующей власти. Представители оппозиции, родные пропавших и международная общественность считают, что Гончар и Красовский были похищены по политическим мотивам, и подозревают в причастности к этому преступлению высших должностных лиц страны.