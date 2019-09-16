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Что мог знать американский шпион в Кремле

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  • 16.09.2019, 9:38
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Что мог знать американский шпион в Кремле

У США есть агенты получше, чем эвакуированный информатор.

В 2017 году ЦРУ якобы вывезло из России одного из своих главных источников информации — агента, который, судя по всему, играл ключевую роль в формировании взглядов разведки США на президентские выборы 2016 года. Причина операции — безопасность шпиона, пишет Леонид Бершидский в статье для Bloomberg (перевод — inforesist.org).

Если российские медиа правильно определили личность этого человека — а есть предпосылки полагать, что им это удалось — способность властей США оценивать происходящее в Кремле довольно ограничена. Однако это не означает, что американская разведка слепа, когда дело касается российских планов и схем.

По данным CNN, США эвакуировали своего агента в 2017-м, опасаясь, что президент Дональд Трамп мог в присущем ему беспечном стиле каким-то образом выдать личность шпиона. Согласно the New York Times, «это был человек, который помог ЦРУ прийти к самому резонансному выводу о вмешательстве РФ в предвыборную кампанию США — президент Владимир Путин сам её спланировал и раздавал приказы». В результате американская разведка лишилась взгляда на России изнутри как раз в тот момент, когда продолжались поиски улик вмешательства Кремля в выборы и разработки планов, касающихся предстоящей президентской гонки в 2020 году.

После этих публикаций, анонимный, но хорошо проинформированный российский телеграм-канал Беспощадный пиарщик сообщил, что агентом был кремлевский чиновник Олег Смоленков. Позднее московский ежедневник КоммерсантЪ опубликовал материал, подтверждающий, что это был Смоленков, базируясь на анонимных источниках и некоторых довольно убедительных косвенных доказательствах.

Смоленков, его жена и трое детей отправились в отпуск в Черногорию 14 июля 2017 года и бесследно исчезли. Расследование убийства, инициированное Москвой, никуда не привело. КоммерсантЪ приводит данные в the Washington Post о том, что пара Олег и Антонина Смоленковы (имя совпадает с именем супруги пропавшего чиновника) купили дом в Стаффорде (штат Вирджиния) в июне 2018 года. Издание нашло и запись о сделке о покупке недвижимости в Стаффорде на имя Олега Смоленкова.

Корреспондент NBC якобы проверял этот адрес, хотя в опубликованном материале не упоминалось имя Смоленкова или город Стаффорд. В нем говорилось, что после того, как корреспондент позвонил в дверь, к дому быстро подъехали двое молодых мужчин на внедорожнике и стали задавать вопросы о цели его визита, представившись друзьями хозяина дома.

Если ЦРУ действительно вывезло Смоленкова из России, один из главных вопросов — почему он продолжает использовать свое настоящее имя. Хотя период исчезновения семьи Смоленкова и внезапное появление в Вирджинии под присмотром анонимных «друзей» лишь подтверждает, что он вполне может быть пресловутым «кротом».

Когда об исчезновении семьи Смоленкова впервые сообщили в РФ, он был представлен чиновником, работающим в Администрации президента, которая по факту является службой Кремля, организовывающей официальные визиты и занимающейся технической работой. Поначалу в АП эту информацию отрицали. Скорее, он работал под началом Юрия Ушакова, дипломата высшего ранга, который сейчас занимает пост советника Путина по внешней политике.

В период с 1998 года по 2008-й пока Ушаков оставался послом РФ в США, Смоленков занимал в российском посольстве в Вашингтоне незначительную должность второго секретаря. Вернувшись в Москву, Ушаков работал заместителем руководителя аппарата премьер-министра. В те годы — с 2008 по 2012 год — Путин стал премьер-министром при президенте Дмитрии Медведеве, чтобы пересмотреть конституционный запрет на пребывание в должности президента более двух сроков. В 2010-м пока Смоленков был рядовым сотрудником российского правительства — одного из многочисленных советников под началом Ушакова — он получил ранг гражданской службы, эквивалентный генерал-майору.

Скорее всего, Смоленков последовал за Ушаковым в Кремль, куда дипломат перешел после возвращения Путина на пост президента в 2012-м. 72-х летний Ушаков — это, конечно, важный чиновник, помогающий Путину работать над официальной стороной его внешней политики и готовящий его к саммитам и визитам. Он профессиональный дипломат, его вряд ли можно заподозрить во взаимодействиях с разведкой, и подозрительных пробелов в его биографии не имеется. Если Путин планировал крупную разведывательную операцию, чтобы подорвать выборы в США в 2016 году, то ни один из этих планов не должен был бы проходить через Ушакова. Возможно, он не был бы посвящен ни в один из них.

В 2018 году специальный советник Роберт Мюллер составил на удивление очень детальный список обвиненных офицеров российской военной разведки, которые якобы провели хакерскую атаку на компьютерные сети Демократической партии США и распространили украденную информацию. Данные об именах, рангах и роде деятельности — это то, что российские офицеры явно не хранили бы на серверах ведомства Ушакова, и нет какого-либо очевидного способа, которым Ушаков, а тем более Смоленков, могли бы получить их в ходе своей работы. Неизвестно, как в США оказалась эта информация, но это вряд ли произошло через предполагаемые каналы Ушакова.

Среднестатистический чиновник, работающий среди советников Путина по международной политике, скорее всего, знал, что Путин был благосклонен к кандидату в президенты Дональду Трампу. Но такое же впечатление можно было составить просто, смотря пропагандистские каналы Москвы. Если Смоленков был шпионом, он мог бы предоставить важную информацию разведке США о планах России в международной политике. Но если он был источником уверенности разведки США в том, что Путин лично внедрял секретный план вмешательства в выборы, тогда у них очень слабая подготовка. Смоленков работал не при том начальнике в Кремле, чтобы получить надежную информацию о подобных действиях.

У Путина есть причины радоваться, если информация the New York Times о том, что эвакуация шпиона «ослепила» ЦРУ в отношении планов россиян по дальнейшему вмешательству в выборы, и идентификация Смоленкова тоже верна. В таком случае, в Кремле нет агентов США на высшем уровне, как и не было тогда, когда ценный агент все еще работал под прикрытием. Тем не менее, полагаю, у российского президента нет и повода открывать шампанское. Информация об операции военной разведки РФ потенциально более опасна, что может означать, что у Америки есть агенты получше, чем они говорят.


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