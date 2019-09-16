Бунт в Росгвардии: сотрудник призвал не мешать протестующим в Бурятии 3 16.09.2019, 13:13

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Стрелок отряда военизированной охраны записал обращение к коллегам.

Сотрудник Росгвардии в Бурятии записал видео с призывом к коллегам не задерживать участников мирных протестов. Редакции Сибирь.Реалии Виктор Хоржиров заявил, что увольнением ему пока не угрожают, а коллеги отреагировали на его обращение положительно.

В воскресенье, 15 сентября, стрелок отряда военизированной охраны Росгвардии Бурятии Виктор Хоржиров выложил в сеть обращение к коллегам из правоохранительных ведомств с призывом не разгонять силой мирные протесты против нарушений на выборах и по другим политическим поводам. По его словам, приказы задерживать участников таких акций – "заведомо незаконные", поэтому полицейские могут отказаться их исполнять.

15 сентября суд в Улан-Удэ на два месяца арестовал активиста Дмитрия Хараева, подозреваемого в применении насилия к сотруднику Росгвардии. Хараева подозревают в том, что именно он в ночь на 12 сентября распылил газовый баллончик, из-за чего пострадал сотрудник Росгвардии. При этом участники акции протеста настаивают на том, что сотрудники правоохранительных органов сами бросили дымовую шашку в автобус, где находились активисты. Были задержаны 17 человек.

9 сентября в Улан-Удэ начались протесты с требованием отпустить двух задержанных сторонников якутского шамана Александра Габышева, который идет в Москву, чтобы "изгнать Путина". Позже демонстранты стали требовать повторных выборов мэра города. На них победил самовыдвиженец Игорь Шутенков, поддержанный "Единой Россией".

По статье об организации несогласованного мероприятия и о неповиновении сотрудникам полиции был арестован блогер Дмитрий Баиров. Он проведет под стражей шесть суток.

В воскресенье митинг в Улан-Удэ за честные выборы и против полицейского произвола собрал более тысячи человек. Явившийся на акцию глава республики Алексей Цыденов был встречен криками «Позор!» и «В отставку!». Цыденов пообещал передать всю информацию о фальсификациях на выборах в “компетентные органы” и ушел.