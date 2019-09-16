Протас включен в состав «Вашнигтона» на первый предсезонный матч с «Чикаго» 16.09.2019, 16:38

Алексей Протас

Белорусский хоккеист подписал с американский клубом 3-летних контракт.

Белорусский форвард Алексей Протас включен в состав «Вашингтона» на предсезонный матч с «Чикаго».

Как сообщает «Прессбол» со ссылкой на пресс-служба клуба, наш соотечественник сыграет в тройке с Джо Снивли и Бэком Маленциным. Поединок начнется в 2.00 по белорусскому времени.

Отметим, что Протас был задрафтован «Вашингтоном» в 2019 году в третьем раунде под общим 91-м номером. Позже «столичники» подписали с белорусом трехлетний контракт новичка.