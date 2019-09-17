Ученые выяснили, какая область мозга отвечает за чувство прекрасного 1 17.09.2019, 10:24

Исследователи выбрали 16 добровольцев и показывали им картины различных художников.

Международная команда ученых нашла зону в человеческом мозге, которая становится активна, когда мы смотрим на что-то прекрасное. Оказалось, что эстетическое восприятие тесно связано с самоощущением, пишет журнал «Нож».

Исследователи выбрали 16 добровольцев и показывали им картины различных художников и другие предметы искусства. Пока участники смотрели на них, их реакции отслеживали с помощью фМРТ.

У всех наблюдался резкий всплеск активности в области DMN — сети пассивного режима работы мозга. Обычно эта сеть активируется, когда человек отдыхает, мечтает или погружен в свои мысли. Ученые утверждают, что эта зона мозга отвечает за наше самоощущение и самоидентификацию.

Чем больше добровольцам нравилось произведение искусства, тем сильнее был отклик в DMN.

«Мы пока не знаем, действительно ли DMN вычисляет, что прекрасно, а что нет, но у этой зоны явно есть доступ к абстрактной информации о том, что мы находим эстетически привлекательным», — говорят ученые.