Достать всех

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17.09.2019, 12:52

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ФОТО: ВЛАД ДОКШИН / «НОВАЯ ГАЗЕТА»

Что они смогут сделать, когда на российских улицах от Москвы до Владивостока будут десятки миллионов людей?

Власти в последние дни принялись настраивать против себя все российское общество. Они словно задались целью сформировать в стране широкое объединение граждан, считающих, что так больше жить нельзя.

Борьба властей с политической оппозицией незаметно превращается в войну с обществом, причем, с той его частью, которая была далека от политики, не угрожала правящей группе.

Приговор суда по делу Котова сплотил адвокатское сообщество. Решение суда по делу Устинова (слившись с делом «Седьмой студии») способствует объединению актерской и режиссерской корпорации. Незаконные приказы разгонять митингующих привели к первым выступлениям сотрудников полиции (в Бурятии) с призывом к коллегам не выполнять преступные приказы.

Все это на фоне войны против политических оппозиций разных оттенков с целью не допустить хотя бы ограниченного участия оппозиционеров в представительных (ничего не решающих) органах власти.

Ладно бы у властей с экономикой дела обстояли хорошо – росли доходы, создавались рабочие места, у людей была бы перспектива. Но ведь этого и близко нет. Люди ограблены ростом пенсионного возраста, увеличением налогов, кредитами банков с ростовщическими процентами.

А параллельно идёт безумное, показное обогащение правящих в России семейных и дружественных кланов, растаскивание общественных денег, превращение общественных фондов в кормушку для своих.

Не следует забывать и о демонстративном расхождении деклараций и действий основных пропагандистов режима. Взывая к патриотизму, наиболее яркие пропагандисты, заработавшие состояния на обслуживании авторитарного режима, либо приобрели гражданство у «врагов» (Брилев), либо имеют там вид на жительство (Соловьев). И это только те, о ком случайно стало известно публике.

Все больше раздражая все слои российского общества, власти, словно нарочно, кладут себя под пресс, увеличивая давление сверху и снизу.

Желая сделать репрессии точечными, они могут убедиться, что заинтересованные группы (журналисты, артисты, адвокаты) воспринимают их действия, как направленные против целых сообществ.

При этом, провоцируя своими тупыми решениями всеобщее недовольство, постоянно повышая его градус, власти уничтожают выборы – возможность разрядить недовольство более или менее разумным, мирным способом.

Вся надежда у властей на ФСБ, МВД, центры «Э», Бе, Мэ, Золотова в попугайской фуражке, чайкиных прокуроров и судей из списка Магнитского.

Но что все они смогут сделать, когда на российских улицах от Москвы до Владивостока будут десятки миллионов людей?

Ничего. Все они растворятся в толпе или будут дрожать за закрытыми дверьми, как дрожали чекисты на Лубянке в августе 1991 года, когда проснувшийся народ сворачивал с постамента статую палача Дзержинского. Никто из чекистов не вышел его защищать. Не было среди них героев. И среди нынешних не найдется. В прогнившей стране иначе не будет.

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