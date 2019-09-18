«Увидеть национальную символику для людей – как глоток свежего воздуха» 1 18.09.2019, 15:36

А представители власти, наоборот, из-за нее нервничают.

Активист «Европейской Беларуси» из Мозыря Михаил Бондаренко рассказал пресс-службе кампании, с каким настроением горожане приходят на пикеты по сбору подписей:

- Сбор подписей идет неплохо. У нас только с пикетов уже есть около 120 – 130. Большинство наших активистов ходят еще и по квартирам.

Люди подходят к нам на пикетах, общаются, спрашивают что-то, предлагают, интересуются планами и предлагают помощь. Некоторые, только лишь увидев национальную символику, сразу подписываются. Для них это как глоток свежего воздуха.

Чиновники, наоборот, нервничают. Совсем недавно, мне сбросили аудиозапись с предприятия «Мозырьсоль», на которой местечковая начальница угрожала своим подчиненным, чтобы те не вздумали ставить за нас подписи. Даже «Зубр» вспоминала.

Эти угрозы от засидевшихся чинуш – просто смешны. Они только показывают, что мы все делаем верно.