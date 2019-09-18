В Киеве уроженец Крыма угрожает взорвать мост

В Киеве уроженец Крыма угрожает взорвать мост1
- 18.09.2019, 19:00
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Мужчина осуществил несколько выстрелов в воздух.
Мужчина, который угрожает взорвать мост Метро в Киеве – 42-летний уроженец Фороса, расположенного в аннексированном Россией Крыму. Об этом пишет "theБабель" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Мужчина остановился на мосту на белом авто Opel в левой полосе в сторону Левого берега.
Собеседник рассказал изданию, что в июне 2019 года Белько добровольно сдал в Деснянское райуправление полиции Киева 1 кг взрывчатки и 88 патронов. Он заявлял, что нашел их "в сейфе в селе в Черниговской области".
По данным "theБабеля", по месту жительства Белько проводятся обыски.