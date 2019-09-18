Грузинская оппозиция не исключает импичмента президента 18.09.2019, 21:51

Спор вызвал акт о помиловании, подписанный Саломе Зурбишвили.

Грузинская оппозиция не исключает, что парламент может поставить вопрос об импичменте президента Грузии Саломе Зурабишвили, в связи с подписанием ею актов о помиловании лиц, совершивших умышленные убийства, передает «Голос Америки».

После того как стало известно, что среди 34 заключенных, которых в августе помиловала Зурабишвили, трое были осуждены за убийство, включая убийство полицейского, в стране разразился скандал. Зурабишвили в ответ на критику сначала заявила, что так как помилование является дискреционным правом президента, она не намерена давать дополнительные комментарии. Хотя по мере того, как через адвокатов пострадавших становились известны детали о списке помилованных, который не подлежит обнародованию, и недовольство общественности становилось все более масштабным, включая уличные протесты, 18 сентября президент Грузии объявила мораторий на акты о помиловании.

«Помилование – это не то, что думают некоторые люди, это не оправдание для кого-либо или ревизия какого-либо суда, это субъективное и персональное решение президента, находящееся под его ответственностью. Это оценка обстоятельств, данности, это оценка человека, который в то же время является президентом, что не исключает ошибок», – заявила Зурабишвили.

Президент Грузии, которая ранее распустила функционирующую при предыдущей администрации специальную комиссию по помилованию, заявила, что необходимо создать соответствующую рабочую группу в парламенте. Согласно Зурабишвили, эта группа разработает новые правила, которые «исключат последующие волнения» в обществе.

Реакция в Тбилиси

Президента Грузии за спорные помилования осудили и члены правительства, включая премьер-министра Георгия Гахарию.

«Помилование является дискрецией президента, но для меня абсолютно неприемлемо помилование убийцы, особенно убийцы полицейского», – заявил 18 сентября грузинский премьер в комментарии для СМИ.

В свою очередь министр юстиции Тея Цулукиани сообщила, что один из помилованных президентом находится в розыске с 2009 года, т.е. этот преступник никогда не отбывал наказание в тюрьме.

Одновременно в оппозиционной «Европейской Грузии» называют непонятным и решение Зурабишвили о моратории на акты помилования, так как теперь в результате «безответственных действий» президента пострадают те лица, которые заслуживают помилование.

Оппозиционеры считают, что необходимо начать расследование, так как по их мнению в Администрации президента, возможно и без её ведома, имеют место «коррупционные сделки». Оппоненты заявляют, что это не исключает ответственности самой Зурабишвили, которая по словам главы Минюста, издала акты о помиловании, не сверив достоверность представленных в ходатайствах данных с информацией, имеющейся в Министерстве юстиции.

«Проблема не в системе – президент может помиловать кого угодно, но в обществе возникает вопрос: зачем должен человек хотеть помиловать убийцу ? Еще раз причинить боль семьям, которые потеряли близких людей? Ответ может быть один – либо ты очень жестокий, либо у тебя есть какой-либо интерес... Она должна говорить об этом, а не просто о какой-то системе. Я не могу представить мотивацию, почему нужно это делать, если нет признаков коррупции, непотизма», – заявила депутат от «Европейской Грузии» Элене Хоштария.

Аналогичного мнения придерживаются в партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение».

«Помилование сразу трех убийц за один день, в том числе одного, которого даже арестовать не успели, который ни дня в тюрьме не просидел, так как находится в побеге. Это может произойти только по одной причине: кто-то сделал деньги», – утверждает депутат от «ЕНД» Роман Гоциридзе.

В свою очередь, Омбудсмен Грузии Нино Ломджария заявила, что ввиду возросшего общественного интереса, президент Грузии должна предоставить причины, на основании которых она приняла решения о помиловании в спорных случаях.

Мнение экспертов

Политолог Александр Микиашвили в своем комментарии для Русской службы “Голоса Америки” признал, что помилование заключенных является конституционным правом президента Грузии, и что по закону президент не обязана предоставлять объяснения в связи с принятыми решениями.

Вместе с тем, Микиашвили напомнил, что для обеспечения большей объективности при принятии решений о помиловании, предыдущие президенты проводили консультации со специальными комиссиями, которые были укомплектованы лицами, имевшими авторитет в обществе.

«Ошибка Зурабишвили в том, что распустив комиссию по помилованию, она не создала ничего взамен, а теперь она обращается к парламентариям с просьбой выработки новых критериев, забывая, что акты помилования являются её эксклюзивной компетенцией, а не парламентариев, которые представляют различные политические партии. Именно сама президент может создать прозрачную, недискриминационную систему помилования, которая сведет на минимум вопросы насчет справедливости принятых президентом решений», – отметил эксперт.

При этом эксперт Георгий Шавшишвили напомнил, что несмотря на то, что по Конституции Грузии президент обладает правом помиловать заключенных по собственному усмотрению, Тбилисский городской суд в прошлом году заочно приговорил экс-президента Михаила Саакашвили к трём годам заключения за помилование лиц, осужденных по нашумевшему делу об убийстве Сандро Гиргвлиани.

«Если президент Зурабишвили не предоставит детальную информацию о причинах и процессе принятия решений по указанным актам помилования, то и в данном случае справедливым будет начать расследование», – считает политолог.