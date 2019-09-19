Денис Лукьянов: Милиционеры точно били меня по ногам и ягодицам 8 19.09.2019, 10:04

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Денис Лукьянов

СК опровергает слова жителя Гродненского района.

Житель Гродненского района Денис Лукьянов, которому ампутировали часть ягодицы, в эксклюзивном интервью «Белсату» утверждает, что его действительно избили работники милиции в форме во время автомобильного фестиваля «SunDay».

Денис Лукьянов, который перенес 7 операций, в том числе ампутацию части ягодицы, на днях был переведен в обычную палату из реанимационного отделения. Туда он попал 9 августа с диагнозом «некроз мышц». Его двоюродная сестра Дарья рассказала СМИ, что такое состояние Дениса вызвано избиением милицией – якобы 20 июля на фестивале SunDay двое ОМОНовцев сильно избили нетрезвого мужчину.

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова тогда заявила: информация не соответствует действительности, травмы получены «по неосторожности», никаких жалоб в правоохранительные органы не поступало ни со стороны Лукьянова, ни со стороны его родственников. Однако жена и двоюродная сестра, которая ухаживает за Денисом, говорят обратное: они писали заявление в Следственный комитет и службу собственной безопасности МВД.

17 сентября официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова в комментарии «Нашей Ниве» рассказала, что после опроса самого мужчины, родственников, коллег, милиционеров и медиков, следователи «не обнаружили лиц, которые стали очевидцами применения физической силы».

По версии СК, Лукьянов поскользнулся на лестнице через 10 дней после фестиваля, а 2 августа упал на плитку в ванной. Одновременно СК сообщает, что 8 августа бригада скорой помощи, которая приехала по вызову, не выявила повреждений у мужчины, но 9 августа он был госпитализирован.

«Начались подсечки по ногам, потом бросили на землю»

Из-за путаницы в датах и противоречивых слов сторон в деле оставались белые пятна.

Мы узнали о событиях 20 июля от первого лица. Денис признает, что был пьян на фестивале и некоторые детали (точное время происшествия, фамилии милиционеров) не помнит из-за длительного пребывания в реанимации и большого количества медикаментов. Однако утверждает: работники милиции в форме наносили ему удары ногами.

— Каким образом происходило избиение?

— Около палатки стояла женщина-милиционер, начальник милицейский какой-то и обычные патрульные, как по городу ходят. Не скажу, что это был ОМОН, просто обычные милиционеры. При задержании они не били, а потом следователь пошел куда-то, так как получил сообщение о краже мобильного телефона. Я так понял, на место преступления.

Вот тогда меня начали толкать двое или трое милиционеров. Это было очень жестко. Они стояли с левой стороны от меня и начались подсечки по ногам, потом бросили на землю… Удары приходились по голени, бедру и ягодицам. Я падал, меня поднимали и снова наносили удары. Дубинок не было, только ногами били.

— Вы пытались остановить это как-то?

— Сопротивления не оказывал, так еще хуже было бы. Помню, говорил: «Что вы делаете?». Потом меня завели в палатку и я сидел в уголке, пока не пришел начальник их и не написал протокол. А потом уже меня повезли в участок.

— Кому вы рассказали о случившемся в первый раз?

— На следующий день друзьям сказал, что меня потолкали ногами, «потренировались». Родным сначала не говорил, чтобы не переживали. Утром мне болела нога, но я решил внимания не обращать. А через несколько дней дочь прыгнула мне сзади на ногу и я вскрикнул от боли.

— Следственный комитет утверждает, что вы упали на лестнице 30 или 31 августа.

— Так, поскользнулся и проехался по лестнице, держась за поручень, но там был не сильный удар, скорее, по силе – как хлопок ребенку по попе. Больно не было вовсе.

— А падали ли вы 2 августа на плитке в ванной, как сообщает СК?

— Нет. Я придумал это, чтобы не беспокоились родные. Падения не было.

— Обращались ли вы или ваши близкие с жалобой в правоохранительные органы? Опрашивали ли вас?

— Обращались в СК и собственную безопасность, да. Когда я был в реанимации, с подключенными трубками для дыхания, [аппарат искусственной вентиляции легких. – Belsat.eu] пришли 3-4 человека, не помню, кем назвались. Я был в наполовину адекватном состоянии, отключался, они меня трясли и снова расспрашивали, просили «общее описание ситуации». Потом приходил милиционер из собственной безопасности, спрашивал обстоятельства, вплоть до погон и цвета обуви у тех, кто меня избил. А как я могу это вспомнить? Я же в таком состоянии! Следователь также опрашивал позже. Всем им я говорил об избиениях.

— Представитель СК говорит, что один из посетителей фестиваля толкнул вас в плечо, от чего вы упали на землю на спину и затем вас протащили около 15 метров к милиционерам. «Мужчина не исключает, что сам ошибался, кто именно нанес ему удары», – считает СК. Как вы это можете прокомментировать?

— Это сейчас они такую версию выдвинули, что какой-то неизвестный человек схватил меня за руки или за ноги и протянул 15 метров, а милиция меня якобы подняла. Но я точно помню, что меня избивали именно милиционеры.

— Каких действий со стороны милиции вы ждете сейчас?

— Во-первых, хотелось бы получить компенсацию, а во-вторых – чтобы этих сотрудников уволили.

«Организаторы SunDay помогли нам финансово»

Двоюродная сестра Дениса Дарья Соляник организовала сбор средств на нужды Лукьяновых: в семье трое несовершеннолетних детей, жена в декретном отпуске и мать-пенсионерка.

По ее словам, за несколько недель неравнодушные люди перечислили на карточку более 2000 рублей.

«Присылали по 5-10 рублей… А основную финансовую помощь нам оказали организаторы фестиваля SunDay. Когда они узнали о том, что случилось с Денисом, предложили помочь с лекарствами или деньгами. Я сказала, что мы собираем средства на реабилитацию Дениса и чтобы собрать его ребенка в школу. Вот их хочется особенно поблагодарить», – говорит Дарья.