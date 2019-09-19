Арсений Чигирь: Когда люди приходят на наши пикеты, у них появляется надежда 19.09.2019, 14:32

Нас - тех, кто против - большинство.

Об этом рассказал участник гражданской кампании «Европейская Беларусь» Арсений Чигирь, выдвинувший свою кандидатуру по Бобруйскому-Первомайскому избирательному округу №79:

- Когда люди приходят на наши пикеты, то говорят, что появляется надежда. Мы тоже объясняем, что перемены возможны и, наоборот, если ничего не делать - ничего не поменяется. Люди очень недовольны нынешней властью, все возмущаются, - говорит активист. - Но далеко не все понимают, что перемены возможны, что нас — тех, кто против - большинство.

Мы рассказываем о своих достижениях, приводим примеры успешного давления на власть, примеры больших и маленьких побед оппозиции. Объясняем, что без участия всех сторонников перемен этих самых перемен мы не достигнем.

Нам удается противостоять властям и выходить победителями. Рассказываю людям, как мы собирали подписи за детские сады, потому, что у нас есть микрорайон, который очень сильно застроен, а детского садика - нет. Тогда мы инициировали собрание, на которое пришли жители этого района, округа и высказывали свое недовольство, задавали другие вопросы.

После мы потребовали от администрации проведения повторного собрания и, в конце концов, добились того, что власти запланировали постройку детского сада. Это и есть пример сплочения и результата!