Ученые пересмотрели теорию эволюции 19.09.2019, 21:48

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Международная группа ученых нашла и изучила окаменелости примата рудапитека, который жил 10 миллионов лет назад.

В результате этого определенные утверждения теории эволюции претерпели изменения, сообщается на сайте Phys.org, передает msn.com.

Окаменелости нашли в Венгрии. Эксперты после знакомства с результатами анализа тазовых костей пришли к выводу, что двуногость человека имеет более древнее происхождение, чем считалось ранее.

По предварительным данным, рудапитек был родственником как современных африканских обезьян, так и Homo sapiens. Ученые считают, что животное вело древесный образ жизни, однако отличалось более гибкой нижней частью спины. На земле рудапитек мог стоять прямо – как человек.

Отмечается, что современные обезьяны имеют длинный таз и короткую нижнюю часть спины. Именно поэтому они ходят на четырех лапах. У людей же, наоборот, – более длинная и гибкая нижняя часть спины, что дает возможность ходить на двух ногах.