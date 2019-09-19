О «формуле Штайнмайера» Игорь Яковенко

19.09.2019, 22:41

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Игорь Яковенко

Украина отказалась подписать «формулу Штайнмайера», пропущенную через Грызлова и донецких террористов.

Федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в среду 18.09.2019 побил все рекорды популярности на российских федеральных телеканалах. Его поминали у Соловьева в программе "Вечер", у Романа Бабаяна в программе "Своя правда" на НТВ, на Первом канале у Шейнина, и, конечно, в программе "60 минут" у Ольги Скабеевой с Евгением Поповым.

Собственно, сам немецкий политик обитателей российского телевизора интересовал мало. Их приводило в возбуждение словосочетание "формула Штайнмайера". А точнее, то что Украина в Минске отказалась эту "формулу" подписать. Везде цитировался суровый приговор Грызлова: "Зеленский теряет шанс на урегулирование на Донбассе", поскольку как пояснил Грызлов, "Киев отказался подписать формулу Штайнмайера".

Прежде чем перейти к Штайнмайеру и его "формуле" необходимо уточнить, кто такой Грызлов, которого Путин назначил главным переговорщиком с Украиной. Борис Вячеславович Грызлов вошел в историю российского парламентаризма не только своей фразой про то, что "парламент не место для дискуссий", но и бурной деятельностью по продвижению идей жулика и авантюриста Виктора Петрика, обеспечившей этому Петрику многомиллионное финансирование из госбюджета. Потребовались немалые усилия Комиссии по борьбе с лженаукой РАН, чтобы остановить внедрение таких "изобретений" Грызлова – Петрика, как "окна, стекла в которых будут преобразовывать энергию" (прямая цитата из Грызлова), а также фильтры для очистки воды, результатом применения которых оказывалась обычная водопроводная вода по цене намного выше бензина.

Теперь, когда мы уточнили, кто такой главный переговорщик с российской стороны, есть смысл посмотреть, во что превратилась "формула Штайнмайера" (которая не существует в виде утвержденного текста, а лишь в виде идеи), пропущенная через Грызлова. Эту "формулу" из шести шагов с большим портретом Штайнмайера Скабеева с Поповым показали на громадном экране в студии.

Первые пять шагов включают проведение выборов в "ДНР" и "ЛНР" и принятие особого статуса Донбасса, и только на последнем, шестом шаге Россия выводит войска и возвращает Украине контроль над ее собственной границей.

Если Украина в точности, пошагово станет следовать этой "формуле Штайнмайера", написанной Грызловым в соавторстве с террористами "ЛДНР", то эта страна довольно успешно покончит самоубийством. Причем, в довольно быстрые сроки. Для этого надо точно выполнить все, что там написано. То есть, на территории полностью контролируемой российскими оккупантами и их марионетками следует провести "выборы", после чего наделить эту территорию "особым статусом". Не надо забывать, что все это время всем будут раздаваться российские паспорта, причем, не только на территории "ЛДНР".

Таким образом, в тело Украины будет имплантирован большой кусок территории, населенный гражданами страны – агрессора. Причем, власть на этой территории принадлежит врагам этой страны, являющимися прямыми подручными российских агрессоров. Любая попытка украинской власти распространить свою юрисдикцию на этот "имплант" будет встречена вооруженным сопротивлением, а попытка разоружить местных боевиков, обладающих российскими паспортами, немедленно вызовет вторжение российских войск для защиты граждан России.

Этот сценарий самоубийства Украины настолько явно проступал сквозь ту версию "формулы Штайнмайера", которая висела на экране студии "60 минут", что было удивительно, почему никто из украинских "экспертов" данный сценарий не озвучил. Вместо этого украинский "политолог" Вадим Карасев принялся, угодливо хихикая над глумливыми шутками по поводу Украины Скабеевой и Попова, нести какую-то ерунду про то, что Минск неподходящее место для подписания договоров.

В то время, как другая сторона в студии выгодно отличалась от "украинцев по вызову" прямотой и откровенностью в изложении своих взглядов и намерений. "Мэр" Горловки, Иван Приходько, например, говоря об Украине, прямо и откровенно использовал оборот: "территории временно контролируемые Украиной". И "мэр" Горловки Иван Приходько, действительно так думает, он честен. Но проблема не в нем. А в том, что есть люди которые всерьез предлагали Украине воспользоваться "формулой Штайнмайера" в оранжировке Грызлова. Они, что, предполагали, что такие люди как Иван Сергеевич Приходько, считающие Украину "временным государством", или глава "ДНР" Денис Пушилин, объявленный прокуратурой Украины в розыск и находящийся под санкциями во всех странах Запада, смогут интегрироваться в украинскую политическую элиту? Кто-то всерьез думает, что главарям "ЛДНР" станут пожимать руки и мирно дискутировать с ними те украинские политики, которые воевали и хоронили боевых товарищей, убитых по приказу пушилиных?

Российский телевизор никак не может привыкнуть к тому что фамилия президента Украины уже не Порошенко и по инерции продолжает поливать грязью Петра Алексеевича. Потом телевизор спохватывается, фокусирует взгляд на Зеленском и пытается сообразить, как его ловчее обругать. Понятно, что "клоун" слишком слабое ругательство по сравнению с терминами "нацист" и "бандеровец", которыми обзывали Порошенко. Соловьев придумал обвинять Зеленского в том, что тот говорит низким голосом и пытается его передразнивать. Низкий голос – это, конечно, серьезное обвинение, но нужно еще что-то более увесистое.

Украинский "журналист" Владимир Скачко обвинил Зеленского в отсутствии политической воли. Мол, у него рейтинг под 80%, а он боится тех, у кого 8%. Украинский "журналист" Владимир Скачко посчитал, что только страхом перед оппонентами объясняется то, что представители Зеленского не подписали тот вариант "формулы Штайнмайера", который им предложила Россия и "ЛДНР". Украинскому "журналисту" Владимиру Скачко, видимо, не приходит в голову, что президенту Зеленскому просто не хочется столь стремительно заканчивать карьеру политическим самоубийством вместе со всей Украиной.

"Ну, ведь это был шанс Зеленского встретиться с Путиным!" - с материнской жалостью к несчастному президенту Украины, упустившему редкую удачу, воскликнула Ольга Скабеева. В той картине мира, которая живет в головах обитателей российского телевизора, встреча с Путиным – это воплощение мечты, главная цель в жизни и изысканное наслаждение. Представить себе, что есть люди, у которых иная картина мира, обитатели российского телевизора не в состоянии. Поэтому их все время удивляют те украинские политики, которые упорно не хотят сдать свою страну в обмен на счастье получить путинское расположение.

Игорь Яковенко, blogspot.com