Отряд шамана, шедшего изгонять Путина, продолжил его путь 1 19.09.2019, 22:56

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шаман Габышев

Сегодня сторонники шамана перебрались с территории Бурятии в Иркутскую область.

Спутники шамана Габышева, шедшего в Москву изгонять Путина из Кремля, решили продолжить намеченный им маршрут. 19 сентября они перебрались с территории Бурятии, где был похищен Габышев, в Иркутскую области и завтра продолжать путь шамана, рассказал корреспонденту Сибирь.Реалии один из членов отряда Виктор Егоров.

Отряд Габышева не распался, его спутники утром проехали около 20 километров, чтобы покинуть Бурятию. Сейчас они разбили лагерь на территории Иркутской области, завтра они продолжат свой путь в направлении Байкальска.

"Те гражданские активисты из Улан-Удэ и Иркутска, которые нас поддерживают, сегодня приезжали на границу двух регионов. Прошла встреча, те и другие высказали мнение, что мы должны продолжать движение. Мы с ними согласны, – рассказал Егоров.– Мы совершенно точно знаем, что Александр Габышев был бы рад, если бы мы продолжили движение несмотря ни на что".

Он отметил, что с ними не будет не только самого Габышева, но и его знаменитой тележки – её тоже забрали во время похищения шамана.

"Но знамёна у нас остались, необходимые символы у нас остались, и мы будем идти с образом Александра Габышева на наших знамёнах", – заключил Егоров.

19 сентября в Бурятии был похищен якутский шаман Александр Габышев, который идёт в Москву изгонять Путина из Кремля. Ночью к его лагерю, расположенному у поселка Выдрино на границе с Иркутской областью, приехало несколько машин. Люди в масках и с оружием окружили палатку шамана, не дав ему собраться, забрали его, а после увезли его в неизвестном направлении.

Долгое время Следственный комитет и МВД региона отказывались комментировать инцидент с задержанием шамана. Лишь днем 19 сентября в полиции подтвердили задержание мужчины 1958 года рождения по поручению следователей. По информации Сибирь.Реалии, речь идет именно об Александре Габышеве. По данным ведомства, он находятся в розыске за совершение преступления на территории Республики Саха (Якутия). Ближайшим авиарейсом его хотят доставить из Улан-Удэ в Якутск для проведения следственных действий.

Якутский шаман Александр Габышев уже четыре месяца идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы. Он считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. За почти две тысячи километров пути Габышев пообщался с сотнями водителей, видео с его проповедями набрали больше миллиона просмотров.

9 сентября в столице Бурятии началась акция протеста. Три дня люди не уходили с площади, несмотря на разгоны и задержания. Они требовали отменить итоги выборов мэра Улан-Удэ, а также освободить задержанных ранее сторонников шамана Александра Габышева.