Сергей Костицын: Вудкрофт лучше достучался до игроков, чем Горди или Сидоренко 20.09.2019, 8:23

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Сергей Костицын

В новом веке нельзя работать по конспектам 20-го.

Нападающий минского «Динамо» Сергей Костицын сравнил методы работы Андрея Сидоренко и Крэйга Вудкрофта.

— У Вудкрофта, тьфу-тьфу, подход пока более или менее работает. У Горди Дуайера — не очень…

— Ну да, не очень. Такой вот сезон выдался беспросветный. Часто даже в самом неудачном сезоне для команды в целом, хотя бы у пары-тройки игроков все складывалось относительно неплохо. У нас в прошлом сезоне было проблематично определить даже одного-двух таких. Сейчас же команда выглядит интереснее?

— Безусловно.

— Ну вот, а что изменилось? Легионеры большей частью знакомые, белорусы практически те же, да еще и потеряли нескольких не самых последних. А команда заметно преобразилась. Просто, видимо, Вудкрофт с ассистентами достучались до игроков. По крайней мере сделал он это лучше, чем Горди, или тем более Сидоренко.

— Очевидно, что как минимум у вас с братом с Сидоренко не сложилось.

— Потому что в новом веке нельзя работать по конспектам 20-го, — сказал Костицын.