СМИ: КНДР готовит к спуску на воду подлодку с ракетами на борту 4 20.09.2019, 15:32

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Фото: AFP

Данные получены после анализа спутниковых снимков.

Северная Корея, вероятно, готовится к спуску на воду подводной лодки с баллистическими ракетами на борту. Как передает «Радио Свобода», об этом сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на источники. Как утверждается, данные получены после анализа спутниковых снимков северокорейского порта Синпхо на востоке КНДР.

На снимках, попавших в распоряжение NHK, видны 13 колонн и сооружение с крышей длиной около ста метров. По словам собеседников телеканала, эту постройку могли возвести для создания и обслуживания подводных лодок, а также для развития программ баллистических ракет на бортах.

О том, что Пхеньян строит новую подводную лодку, весной сообщали источники южнокорейских СМИ. По их данным, субмарина способна нести баллистические ракеты. Тогда же пресса писала, что подлодка, вооружённая современными северокорейскими ракетами, в случае выхода в Тихий океан сможет нанести удар по американским военным базам на Гуаме и Гавайях.

В августе американские военные рассказали о подозрительных уровнях активности подводной лодки КНДР. По данным Минобороны США, это могло быть свидетельством нового ракетного испытания.