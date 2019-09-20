Пролукашенковским кандидатам не помогает даже админресурс

Пролукашенковским кандидатам не помогает даже админресурс8
- 20.09.2019, 15:49
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Учителей заставляют собирать подписи за экс-главу БТ.
Как сообщил в «Фейсбуке» глава Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов:
- На офис Белорусской социал-демократической партии (Грамада) позвонил неравнодушный гражданин, который рассказал, что за председателя «Белой Руси» Геннадия Давыдько отправили из школы №178 на сбор подписей в его поддержку 70 учителей.
За сбор подписей каждому обещали отгул.
Учителя сетуют на безразличие граждан к кандидатуре Геннадия Давыдько.
Одна из учительниц говорит, что за целый день сбора подписей в его поддержку подписался только 1 человек и то из уважения к учительнице!