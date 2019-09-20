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СМИ: Мэром Киева может стать шоумен

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  • 20.09.2019, 21:22
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СМИ: Мэром Киева может стать шоумен

На парламентских выборах он поддержал партию Вакарчука «Голос».

Недавний опрос украинской социологической группы "Рейтинг" (соцгруппа не публиковала результаты опроса на своем сайте, однако их в своем Telegram-канале обнародовала журналистка Соня Кошкина). Показал возможных фаворитов выборов.

Действующий мэр Киева Виталий Кличко не пользуется большой популярностью среди жителей столицы, но 43% киевлян считают, что он должен завершить свой срок полномочий, еще 72% согласны, что председателем КГГА должен быть только тот, кого выберут киевляне.

Шоумен, телеведущий и волонтер Сергей Притула имеет неплохие шансы возглавить столицу. Среди тех, кто собирается принимать участие в голосовании, 11,3% готовы поддержать Притулу. У ближайшего его оппонента Виталия Кличко в данный момент 19,3%, у Александра Ткаченко — 9,4%.

Шоумен Сергей Притула на выборах в Раду поддержал партию Святослава Вакарчука "Голос". Тогда он попросил поставить его на 30-е место в списке и не прошел в украинский парламент.


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