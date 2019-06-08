Украинский шоумен Притула заявил, что пойдет в Раду с партией «Голос» 3 8.06.2019, 10:59

Сергей Притула

Телеведущий поддержал партию Святослава Вакарчука.

Украинский телеведущий и шоумен Сергей Притула будет баллотироваться в Верховную Раду Украины по списку партии "Голос" музыканта Святослава Вакарчука. Об этом Притула сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook, пишет "Гордон".

"Если бы мне нравилось происходящее в украинской политике в последнее время, а сейчас тем более, я, наверное, этого бы не делал. Выходить из собственной зоны комфорта не очень приятно, но я хотел бы быть полезным этой стране и ее людям", – заявил он.

Притула отметил, что решился баллотироваться, потому что имеет "определенный кредит доверия".

"Я чувствую себя достаточно финансово независимым человеком, чтобы гарантировать, что мой приход в парламент не является попыткой заработать", – подчеркнул он.

По словам телеведущего, в списке партии "Голос" нет бывших нардепов или лоббистов олигархов.

"Там нашлось место для волонтеров, общественных деятелей, кадровых офицеров и добровольцев. Я впервые за почти 38 лет готов поставить свою репутацию на чашу весов. С этой командой я уверен, что мое видение развития страны можно реализовать", – заверил он.

Притула подчеркнул, что не является "свадебным генералом" и убедил Вакарчука взять в список ряд кандидатов и мажоритарщиков.

"Святослав звал меня в первую десятку, но я попросил поставить меня на 30-е место", – сообщил он.

Телеведущий пояснил, что для его прохождения в парламент партия должна набрать чуть более 10%.

"Это мое с вами соглашение. Я не против, я за. Но это значит, что все призывавшие меня идти в парламент должны прийти и проголосовать. Поверьте, за меня вам в парламенте стыдно не будет", – подытожил он.