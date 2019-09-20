Трамп о встревожившем разведку разговоре: Все было идеально 20.09.2019, 22:43

Дональд Трамп

При этом президент США не уточнил, с кем именно он разговаривал.

Президент США Дональд Трамп выступил с опровержением относительно «неосторожного» разговора с «неким иностранным лидером», пишет «Новое время».

В серии постов в Twitter глава Белого дома заявил, что «леворадикальные демократы» и их фейковые медиа во главе с главой комитета по разведке Палаты представителей Адамом Шиффом думают, что у него, возможно, был «рискованный» разговор с неким иностранным лидером.

«Странно, что с таким количеством людей, которые слышали или знают об этом прекрасном и уважительном разговоре, они тоже не выступили. Вы знаете, почему они этого не сделали? Потому что ничего не было сказано неправильно, это было совершенно идеально!» — продолжил Трамп.

При этом Трамп не указал, с каким именно лидером он провел этот «уважительный разговор».