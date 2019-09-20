Сотрудник разведки США подал жалобу после разговора Трампа с Зеленским 3 20.09.2019, 10:26

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Президент США дал обещание, привлекшее внимание американских разведчиков.

В августе сотрудник американской разведки оформил официальную жалобу на имя руководства, в которой шла речь о некоем обещании, прозвучавшем из уст президента Дональда Трампа в ходе его телефонного разговора с иностранным лидером. Об этом 19 сентября сообщило издание The Washington Post (перевод - gordonua.com).

Генеральный инспектор разведывательного сообщества Майкл Аткинсон решил, что полученные сведения являются достаточно тревожными, чтобы придать жалобе статус неотложной; по закону, это требует уведомления комитетов Конгресса по надзору, пишет газета. Однако и.о. директора национальной разведки Джозеф Магуайр отказался сообщить конгрессменам текст докладной.

Председатель комитета по разведке Палаты представителей демократ Адам Шифф заявил, что вызовет Аткинсона и Магуайра на слушания.

Источники The Washington Post считают, что речь идет о звонке Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому. При этом суть обещания главы Белого дома остается неизвестной.

Два анонимных источника газеты The New York Times подтвердили, что Украина фигурирует в сообщениях разведки о телефонных разговорах и "других действиях" Трампа.

9 сентября главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – Демократическая партия) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

В июне Джулиани призывал президента Украины Зеленского приступить к расследованию дела о возможном вмешательстве Киева в американские выборы в 2016 году и предполагаемого подкупа экс-вице-президента США Джо Байдена пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Телефонный разговор Трампа и Зеленского состоялся 25 июля. По сообщению пресс-службы украинского президента, американский лидер выразил уверенность, что новые украинские власти смогут "завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США".