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Ученые выяснили, из-за чего пострадали послы США на Кубе

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  • 21.09.2019, 8:42
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Ученые выяснили, из-за чего пострадали послы США на Кубе

У всех американских дипломатов, вернувшихся с Кубы, обнаружены изменения в мозгу.

Ученые из Канады допускают, что недуг американских дипломатов на Кубе вызван совсем не "акустическим оружием", а средствами для борьбы с насекомыми. Об этом сообщает Reuters

Исследователи из канадского университета Далхаузи осмотрели дипломатов, которые вернулись с Кубы, и обнаружили у всех повреждения мозга в участках, чувствительных к нейротоксинам.

Ученые заявляют, что в этих участках блокировался фермент холинэстераза, который необходим для нормального функционирования нервной системы. 

В отчете говорится, что на работу этого фермента могут влиять некоторые средства против насекомых. 

В период с 2016 по 2018 год, когда дипломаты начали чувствовать недомогание, на Кубе активно боролись с насекомыми из-за вируса Зика, а потому здание посольства активно обрабатывалось, как снаружи, так и внутри. 

Ученые отметили, что сейчас еще нельзя исключать и другие версии произошедшего. Для этого необходимо провести дополнительные исследования.   


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