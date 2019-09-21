Финского форварда БАТЭ оштрафовали на 255 рублей 21.09.2019, 11:09

Яссе Туоминен

Форварда наказали за разбитую тумбу для мячей.

19 сентября в Доме футбола прошло заседание Комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам АБФФ, на котором было вынесено несколько решений, сообщается на сайте федерации.

Главного тренера «Городеи» Олег Радушко дисквалифицирован на две игры и оштрафовали на 255 рублей. Напомним, что специалист был удален в матче против БАТЭ.

Также был оштрафован на 255 рублей нападающий БАТЭ Яссе Туоминен за «Иные нарушения» (Статья 100 ДК) в матче против «Минска». Вероятно, что форварда наказали за разбитую тумбу для мячей в подтрибунном помещении.

Напомним, тот матч БАТЭ проиграл со счетом 3:2, а команда пропустила три мяча в первые 20 минут игры.

Также была оштрафована команда РЦОР-БГУ на 510 рублей за то, что заработала пять желтых карточек в матче против «Шахтера».