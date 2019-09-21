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Богдан Яременко: Украинская делегация не поедет на сессию ПАСЕ

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  • 21.09.2019, 12:37
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Богдан Яременко: Украинская делегация не поедет на сессию ПАСЕ
Богдан Яременко

Украинские депутаты протестуют против нарушения ПАСЕ собственных принципов.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко заявил, что украинская делегация не будет принимать участия в ближайшей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы из-за "нарушений этой организацией собственных принципов и откровенным игнорированием ее интересов". Об этом нардеп написал в Facebook

"Самым сложным сегодня является вопрос ПАСЕ. Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием ее интересов, Украина пока воздержится от командирования своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ", - написал Яременко.

"Зато сосредоточимся на подготовке нашей делегации и проведении консультаций с другими государствами-членами СЕ с целью выработки плана возвращения доверия к ПАСЕ. Этот подход поддержало подавляющее большинство фракций украинского парламента", - добавил нардеп. 

В комментариях к посту Яременко написал: "Реакция парламента жесткая и однозначная – новая делегация не едет. Жестче может быть выход из организации. То, что технически на сессию могут поехать представители старой делегации – это не меняет и не ослабляет, а усиливает и подчеркивает позицию ВР – делегации нет".

Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла решение, позволившее российской делегации вернуться к работе в ассамблее.


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