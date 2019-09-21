В Белом доме подтвердили встречу Зеленского и Трампа 25 сентября 21.09.2019, 14:00

Первая встреча двух президентов пройдет в Нью-Йорке.

Президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 сентября

Об этом заявил "Радіо Свобода" представитель Белого дома.

Первая встреча двух президентов пройдет в рамках сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в американском Нью-Йорке.

Зеленский и Трамп обсудят вопрос мирного урегулирования ситуации на Донбассе, сотрудничество Украины и США в области энергетики и торговли. Кроме того, темой переговоров может стать озабоченность Вашингтона попыткой Китая "завладеть интеллектуальной собственностью Украины", отметили в Белом доме.

По словам представителя администрации президента США, Трамп также "призовет все стороны" выполнять обязательства в рамках Минских соглашений.

Зеленский совершит визит в США 23–26 сентября для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН. Ожидается, что украинский президент выступит с речью во время общих дебатов сессии, а также примет участие в саммите по целям устойчивого развития. В Офисе президента анонсировали, что глава государства встретится с Трампом в Нью-Йорке, но точную дату не назвали.