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Экс-посол РФ в Беларуси Бабич будет курировать гражданское общество в СНГ

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  • 21.09.2019, 14:54
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Экс-посол РФ в Беларуси Бабич будет курировать гражданское общество в СНГ
Михаил Бабич

Алексей Венедиктов написал о новом назначении Михаила Бабича.

«Михаилу Бабичу поручили стать российским Соросом – он в Минэкономразвитии будет курировать гражданское общество и разные общественные организации – внимание – на территории стран СНГ. Генерал Бабич и гражданское общество. Накурирует, поди ж», - написал главный редактор «Эха Москвы» в своем telegram-канале.

В конце апреля этого года Михаил Бабич был отозван с должности посла России в Беларуси, напоминает «Солидарность».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял тогда, что на новой должности Бабич «во многом продолжит заниматься интеграционной тематикой».

В июне экс-посол, вызывавший нескрываемое раздражение у офицального Минска, был назначен заместителем министра экономического развития РФ. Его непосредственным начальником является Дмитрий Орешкин, с конца 2018 года возглавляющий со стороны России рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции.

Назначение Бабича Орешкин прокомментировал с помощью фото в соцсетях, сопровожденное подписью «Усиливаем министерство тяжелой артиллерией».

По мнению белорусских экспертов, Бабич «будет помогать Кремлю додавливать белорусского партнера».


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