Андрей Смоленчук: Я хотел бы, чтобы каждый мужик отстаивал свои права 1 22.09.2019, 9:53

Активист из Светлогорска — о китайском заводе беленой целлюлозы в городе.

45-летний уроженец Светлогорска Андрей Смоленчук собирает подписи за выдвижение себя кандидатом на «выборах» в «палату представителей», сообщает «Гомельская весна».

Андрей Смоленчук идет с экологической программой, так как он является членом инициативной группы по мониторингу вредных выбросов завода беленой целлюлозы, который был запущен в конце 2017 года и с этого времени стал проблемой номер один для жителей не только города, но и района.

Подробности смотрите в видеорепортаже с пикета по сбору подписей в поддержку Андрея Смоленчука в Светлогорске.