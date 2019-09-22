закрыть
22 сентября 2019, воскресенье, 12:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Андрей Смоленчук: Я хотел бы, чтобы каждый мужик отстаивал свои права

1
  • 22.09.2019, 9:53
Андрей Смоленчук: Я хотел бы, чтобы каждый мужик отстаивал свои права

Активист из Светлогорска — о китайском заводе беленой целлюлозы в городе.

45-летний уроженец Светлогорска Андрей Смоленчук собирает подписи за выдвижение себя кандидатом на «выборах» в «палату представителей», сообщает «Гомельская весна».

Андрей Смоленчук идет с экологической программой, так как он является членом инициативной группы по мониторингу вредных выбросов завода беленой целлюлозы, который был запущен в конце 2017 года и с этого времени стал проблемой номер один для жителей не только города, но и района.

Подробности смотрите в видеорепортаже с пикета по сбору подписей в поддержку Андрея Смоленчука в Светлогорске.


популярное за неделю

Мнение

Он объявил войну белорусским детям
Он объявил войну белорусским детям Ирина Халип
Предатели
Предатели Владимир Некляев
В Беларуси и России отсутствуют легитимные президенты и парламенты
В Беларуси и России отсутствуют легитимные президенты и парламенты Андрей Санников
Как живут семьи пропавших 20 лет назад Виктора Гончара и Анатолия Красовского
Как живут семьи пропавших 20 лет назад Виктора Гончара и Анатолия Красовского Анна Соусь