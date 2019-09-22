СМИ: Разговор с Зеленским может привести к импичменту Трампа 4 22.09.2019, 10:39

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Украина оказаласть в центре американских политических новостей.

Официальный Киев – в это раз не по своей воле – оказался в эпицентре громкого политического скандала, который грозит перерасти в серьезный конституционный кризис в США, пишет Европейская правда.

Ситуация развивается настолько динамично, что вчерашние статьи уже сегодня выглядят устаревшими, но пока что каждый новый виток этого конфликта все больше захватывает Украину.

До сих пор неясно, действительно ли Трамп шантажировал Зеленского, но американские СМИ утверждают, что он возвращался к конфликтной теме восемь раз (!) по ходу разговора с украинским президентом.

Теперь – обо всем по порядку.

Кто слушает президентов

Начало нынешнему витку кризиса положил разговор президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского. 25 июля Трамп позвонил своему украинскому коллеге, чтобы поздравить его с победой партии Слуга Народа на парламентских выборах.

Пресс-релизы с обеих сторон звучали довольно буднично, хотя в сообщение офиса Зеленского вошла также загадочная фраза: "Дональд Трамп выразил убеждение, что обновленная украинская власть сможет... завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США". В сообщении Белого дома об этой же беседе ничего подобного не было.

Дальше события в Вашингтоне почти два месяца развивались непублично.

Как теперь выяснилось, 12 августа один из сотрудников государственного аппарата США подал официальную жалобу по поводу того, что говорил Трамп в этом разговоре.

Личность таинственного whistleblower – человека, обратившего внимание на нарушения в его сфере деятельности – нам не известна. Процедура whistleblowing в США детально прописана и гарантирует анонимность человеку, который рассказал о нарушениях другого госчиновника.

Является ли он сотрудником одной из разведывательных служб США или нет, связан ли с Белым домом, остается ли он до сих пор на службе? Ответов на эти вопросы мы не знаем.

Жалоба была направлена на имя Генерального инспектора разведывательного сообщества США Майкла Аткинсона – независимого чиновника, призванного следить за соблюдением норм в своем ведомстве (назначен на эту должность президентом Трампом). Он должен был определить, есть ли серьезные основания для того, чтобы рассмотрение жалобы получило дальнейший ход.

Аткинсон счел жалобу достойной статуса "urgent concern", то есть такой, которая требует срочного дальнейшего рассмотрения и реагирования.

Обычно жалобы такого типа должны попадать на рассмотрение профильных комитетов (по разведке) сената и палаты представителей США. Однако такую передачу заблокировал исполняющий обязанности Директора национальной разведки (то есть руководителя всех разведывательных ведомств США, в том числе и ЦРУ) Джозеф Макгуайр.

Особую перчинку в сюжет добавляет тот факт, что предыдущий Директор национальной разведки Дэн Коутс, который достаточно давно находился на этой должности и довольно часто расходился с президентом Трампом в оценки целого ряда вопросов, подал в отставку через несколько дней после получения упомянутой жалобы.

И хотя пока нет оснований полагать наверняка, что между этими событиями есть связь, исключать это также невозможно.

А поскольку неуступчивого Коутса рядом уже не было, Макгуайр запросил официальной консультации у министерства юстиции США (которым, разумеется, руководят назначенцы Трампа) и получил от них рекомендацию не передавать жалобу в Конгресс.

Американские правоведы сегодня спорят о том, имел ли он право так поступить. Одни говорят, что это грубейшее нарушение. Другие ссылаются на так называемое executive privilege, то есть особую привилегию руководителя исполнительной ветви власти не раскрывать содержания своих контактов с лидерами других стран, даже представителям законодательной ветви власти.

Больше не тайна

Конгресс не скрывал своего неудовольствия таким решением и когда-то это должно было выплыть на публику. Скандал стал публичным в конце минувшей недели. Сперва было известно лишь о том, что предметом жалобы стали какие-то беседы с международными партнерами. В четверг появились слухи о причастности к ним Украины.

И, наконец, в пятницу разорвалась информационная бомба: "Уолл Стрит Джорнэл", а следом за ним и другие ведущие издания обнародовали, что в разговоре 25 июля президент Трамп настоятельно рекомендовал Зеленскому начать расследование в отношении деятельности Данкана Хантера.

По сведениям журналистов, Трамп возвращался к этой теме восемь раз (!) по ходу разговора.

Хантер является сыном Джо Байдена – бывшего вице-президента США, и на данный момент лидера гонки среди представителей демократической партии за выдвижение на пост президента на выборах 2020 года.

Хантер был членом совета директоров скандальной украинской газодобывающей компании "Бурисма", конечным владельцем которой считают Николая Злочевского, бывшего депутата-регионала, а при президентстве Януковича – руководителя Минэкологии и заместителя секретаря СНБО.

Основное обвинение в этом контексте со стороны Трампа и его команды заключается в том, что Байден в свое время использовал свое положение для давления на украинскую сторону, в том числе на генпрокуроров (сперва Шокина, затем Луценко), чтобы те не расследовали дело "«Бурисмы".

И хотя в публичных аргументах команды Трампа есть немало логических изъянов (которыми сейчас пользуются противники президента), в контексте нынешнего скандала это не имеет решающего значения. Все равно выглядит так, что президент США подталкивал руководство независимой страны к поиску компромата на его потенциального соперника на выборах 2020 года.

Стоит отметить, что тема Байдена (или скорее, Байденов) не нова для Трампа, так что вопрос не только в том, действительно ли президент США подталкивал Киев к действиям. Многие в США сегодня задаются вопросом не использовал ли президент Трамп американскую помощь Украине в качестве рычага для давления на Киев?

В первых сообщениях о жалобе по поводу телефонного разговора от 25 июля говорилось о том, что слова президента содержали некое "обещание" и напоминалось о том, что в конце лета Белый Дом неожиданно заблокировал помощь США Украине, объясняя это необходимостью проанализировать эффективность такой помощи.

В это же время Трамп начал публично размышлять о том, что Украина – коррумпированная страна. И хотя это также не большая новость, но возник вопрос – почему эта тема зазвучала от президента США впервые именно сейчас? Не было ли это элементом шантажа? Мол, не откроете расследование в отношении Байдена – не получите помощь.

И хотя 12 сентября оборонная поддержка Украине была разблокирована благодаря прежде всего активному вмешательству в дело Конгресса, осадок в отношении мотивов президента остался.

Теневой агент Трампа

Данное направление в окружении президента Трампа, как известно, курирует его личный адвокат Руди Джулиани. В пятницу в эмоциональном интервью CNN Джулиани по сути подтвердил, что он давил, или убеждал украинское руководство по этому поводу.

Не исключено, что к донесению послания в Киев были подключены и другие чиновники. Интересен недавний визит в Киев посла США в Германии Ричарда Гренелла. Его появление тут способно вызвать удивление, ведь Киеве есть поверенный в делах США Тэйлор, существуют каналы для общения на уровне Государственного департамента, активно работает спецпредставитель Госдепа Курт Волкер.

Но Гренелл может делать то, что другим президент США просто не взялся бы поручать. Он является любимчиком Трампа, его идеологическим единомышленником, не скрывающим амбиций по продвижению карьеры.

Сейчас Вашингтон лихорадит. В какую сторону повернет эта история – до конца неясно. Начнется ли новое расследование наподобие того, какое проводил Роберт Мюллер о возможных связях избирательной кампании Трампа с Россией? Трудно говорить наверняка.

Любопытно, что спецпрокурор Мюллер выступал в Конгрессе 24 июля, и эта дата стала, по сути, днем победы для Трампа: по общему мнению, выступление Мюллера не содержало угроз президенту.

И уже на следующий день он со спокойной душой позвонил Зеленскому, положив начало новому скандалу.

Дорога к импичменту

Точно можно сказать, что демократы не преминут использовать эту историю для усиления атак на президента.

Число призывающих к импичменту Трампа сейчас просто зашкаливает.

Тема импичмента, то есть досрочного отстранения президента от его полномочий Конгрессом, звучит, наверное, чуть ли не с первых дней его президентства. Он давал для этого своим критикам немало поводов.

Сможет ли эта новая история сдвинуть дело с мертвой точки, способствовать старту процесса импичмента – это основной вопрос текущего политического момента в США. И то, что Украина против своего желания стала частью этой истории, участником внутриполитических разборок в США – это огромный вызов для официального Киева.

Развитие событий во многом зависит от ярой противницы Трампа, спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелози. Демократы тут в большинстве. До сего дня Пелози противилась предложениям о старте процедуры импичмента. За истекшее лето число конгрессменов, публично заявивших о необходимости импичмента перевалило 140. Этого не достаточно, но многие выжидают, предпочитая ориентироваться на позицию спикера.

Сейчас Ненси Пелози требует предоставить жалобу чиновника по поводу разговора 25 июля на рассмотрение Конгресса. Следом за этим она постарается определить являются ли действия президента подлежащими импичменту. Следующим шагом для нее и всего руководства партии будет попытаться понять, сможет ли импичмент быть успешным.

Импичмент может поддержать палата представителей, но этого, разумеется, мало. А шансов на успешный импичмент в сенате немного. Здесь доминируют республиканцы, многие из которых не готовы выступить против президента.

Более того, импичмент потребует 2/3 голосов сенаторов, что лишь усложняет задачу.

Поэтому импичмент президента только палатой представителей рискует оказаться лишь эффектным, красивым жестом, который может и не ослабить позиции Трампа, а напротив, лишь еще более сплотить вокруг него электорат на выборах осенью 2020 года.

Так, в 1998 году палата представителей, в которой доминировали республиканцы, провела импичмент президенту Биллу Клинтону, но этот процесс захлебнулся в сенате. Более того, такая ситуация тогда лишь способствовала повышению популярности Клинтона

Таким образом, в США вызрел довольно острый политический кризис, который грозит перерасти в кризис конституционный.