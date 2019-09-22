Шаман Габышев отказался от психиатрического обследования 3 22.09.2019, 17:41

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Ранее правозащитники заявили, что согласие на экспертизу он дал под давлением ФСБ.

Шаман из Якутии Александр Габышев, который, по собственным словам, шел пешком в Москву "изгонять Путина", отозвал свое согласие на добровольное психиатрическое обследование в республиканской больнице Якутска. Об этом в субботу, 21 сентября сообщили интернет-издание и информагентство SakhaTime.

Днем ранее координатор организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что сотрудники ФСБ оказывали давление на "шамана", уговаривая его согласиться на добровольное психиатрическое обследование. Взамен ему предлагали избрание меры пресечения в виде подписки о невыезде вместо заключения в СИЗО, уточнил правозащитник.

Габышева обвиняют в экстремистской деятельности

Против называющего себя шаманом жителя Якутска Александра Габышева выдвинуто обвинение по уголовному делу о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. В частности, следствие полагает, что в высказываниях Габышева "содержится публичный призыв к насильственным действиям в отношении президента РФ".

В марте 2019 года Александр Габышев отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина", которого он считал "порождением темных сил". 19 сентября силовики задержали Габышева в лагере, разбитом отрядом "шамана" на границе Бурятии и Иркутской области, и доставили насильственным образом сначала в Улан-Удэ, а потом в Якутск, где его поместили в психиатрический диспансер. Позже ему удалось отпроситься из больницы на один день "к сестре".

По данным издания "Сибирь.Реалии", в день доставки Габышева в якутский психдиспансер врачами была оперативно проведена комплексная психологическая экспертиза. Ее результаты неизвестны, адвокаты смогут получить все материалы дела только в понедельник, уточняет издание. Международная неправительственная организация Amnesty International (AI) назвала активиста "узником совести". "Реакция российских властей выглядит просто абсурдом", - заявила директор российского представительства AI Наталья Звягина.