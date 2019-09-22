Трамп согласился поговорить с Ираном о мире 22.09.2019, 21:55

Президент США готов ознакомиться с планом Ирана по обеспечению безопасности в Персидском заливе.

Об этом он заявил журналистам в воскресенье, 22 сентября, сообщает РИА Новости.

«Я всегда открыт», — отметил Трамп, добавив, что никаких встреч с руководством Ирана на полях ближайшей Генассамблеи ООН у него не запланировано.

Ранее Иран сообщил, что представит в ООН проект по сотрудничеству со странами региона в вопросе безопасности Персидского залива и Ормузского пролива, отмечает агентство. Об этом в эфире национального телевидения заявил президент Хасан Рухани.