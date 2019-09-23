Фальшивый «Штирлиц» 3 Игорь Эйдман

23.09.2019, 21:06

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Игорь Эйдман

Чекистский Карфаген, построенный на насилии и лжи, должен быть разрушен.

Важна не столько фигура Путина, сколько социальная корпорация, которую он представляет. Во время перестройки были политики ярче и харизматичнее Ельцина. Травкин, например, выступал блестяще, пользовался бешеной популярностью. Но не срослось, канул в политическую лету. А вот косноязычный, вечно поддатый Ельцин стал первым президентом России.

Секрет его успеха в том, что он был выходцем из высшей партийной номенклатуры, которая никогда не поддержала бы какого-то прораба Травкина, а вот бывший кандидат в члены политбюро для нее был по определению своим. Ельцин стал президентом воскресшей и перекрасившейся номенклатуры.

Чекисты оказались самой жизнеспособной, агрессивной ее частью и шли к власти разными колонами. Главный конкурент Путина Примаков был тоже из их числа.

Путин до сих пор представляет интересы и разделяет мировоззрение именно этой социальной корпорации. Отсюда специфика его правления: параноидальный страх перед Западом, ксенофобия, патологическая ложь, стремление решать сложные вопросы с помощью тайных спецопераций, презрение к правам и свободам человека, к демократии.

Будущее России зависит от того, сможет ли чекистская корпорация удержать власть после неизбежного рано или поздно ухода Путина (по меньшей мере, он не бессмертен). В свое время чекисты смогли продать населению фальшивого "Штирлица" из петербургской подворотни. Этот фокус может повториться. Возможно они хотят со временем повесить стране на шею нового "Путина". Поэтому власти так защищают репутацию этой корпорации, восхваляют ее прошлое и настоящее, оправдывают сталинские репрессии и т.д. Необходимо информационное наступление на чекизм, разоблачающее преступления не только отдельных лиц, а всего преступного института. Чекистский Карфаген, построенный на насилии и лжи, должен быть разрушен.

Игорь Эйдман, Facebook