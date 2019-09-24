Осень мифологии 24.09.2019, 9:47

У Лукашенко видят начало демонтажа его власти, но ничего сделать не могут.

«Всякий политический режим стремится к максимальной «легитимности». Пропаганда помогает ему в этом. При этом необходимо различать пропаганду и миф. Первая – обоснование второго. Хрестоматийные примеры общественно-политических мифов, подкрепленных мощной пропагандой, известны каждому: нацистский – об арийской расе, большевистский – о всемирной пролетарской революции», - пишет политический аналитик Святослав Витковский в статье на сайте «Наше мнение».

В Беларуси один политический режим существует уже более четверти века. Он также создал свои мифы, полагает автор

Один из ключевых мифов утверждает, что «президентская» власть – это наиболее приемлемый вариант для хаотичной постсоветской действительности. Якобы в этом случае практически исключено превращение государства в заложника олигархии, как в России 1990-х или в Украине. Этот посыл был поддержан государственной пропагандой.

Спустя 25 лет после избрания Лукашенко бывшие почитатели разочарованы в нем, считает автор.

Более того, Лукашенко сам постарался, чтобы разрушить «антиолигархический» миф о себе. «Есть привилегированная группа предпринимателей, которые получают всевозможные льготы и преференции – и даже право голоса при рассмотрении второстепенных экономических вопросов. Как и их российские коллеги, они участвуют в различных проектах, инициированных государством, а в случае необходимости прикрывают неблаговидные, но полезные для страны начинания, такие как «схема с растворителями» и поставки санкционных товаров в Россию», - пишет аналитик.

Таким образом, налицо эрозия той картины, которая в совокупности с прочими составила миф о «сильной власти» в нашей стране. «Однако нет признаков того, что это беспокоит главу Беларуси и его окружение. Вероятно, они сознают, что размывание мифологии – первый шаг к демонтажу системы, но действий по ее обновлению не предпринимают. Скорее всего, это связано с тем, что Лукашенко утратил интерес к политике. Он уже давно оставил для себя лишь три роли. Первая – государственный деятель, управленец высшего звена. Вторая – символ постсоветской Беларуси, историческая фигура. Третья – дипломат-миротворец регионального масштаба. Политику он отбросил за ненадобностью. В условиях прочно устоявшегося персоналистского режима она видится как преодоленная необходимость», - пишет автор

Тем самым, Лукашенко лишь пытается продлить существование привычной для него политической модели и осень «своей» мифологии, заключает автор статьи.