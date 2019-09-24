Зеленский: У нас будет предметная, мощная встреча с Трампом 1 24.09.2019, 11:37

Президент Украины назвал приоритеты на переговорах с американским коллегой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Нью-Йорке во время встречи с представителями украинской общины в США, что надеется на предметную беседу с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает 24 сентября пресс-служба главы государства.

По словам Зеленского, он надеется, что встреча с Трампом пройдет продуктивно.

"Я думаю, что у нас будет предметная, мощная встреча", – добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украине нужна поддержка Соединенных Штатов.

Зеленский с 23-го по 26 сентября находится с визитом в США. В Офисе президента анонсировали, что глава государства встретится с Трампом в Нью-Йорке. В Белом доме подтвердили встречу Зеленского и Трампа 25 сентября.

Как отметил президент Украинского конгрессного комитета Америки, представитель украинской диаспоры в США Андрей Футей, Зеленский говорил, что ожидает от Трампа услышать "план по Украине".