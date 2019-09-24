США не выдали визы членам делегации Лаврова, которые ехали на Генассамблею ООН 10 24.09.2019, 12:10

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Россияне пообещали «жесткие ответные шаги».

Посольство США в Москве не выдало визы десяти членам российской делегации, которые должны были сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в поездке в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает российское издание "Коммерсант".

О том, что россияне не получили визы, изданию рассказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Депутат сообщил, что визы не получили он, его коллега из Госдумы Леонид Слуцкий и 8 сотрудников МИД РФ, включая главного переводчика и главу генерального секретариата МИД РФ Сергея Бутина.

По словам Косачева, в визах напрямую не отказали. Членам делегации не вернули в срок паспорта, которые сейчас находятся в посольстве.

"Беспрецедентная ситуация. Американская сторона не оформила визы для нескольких членов российской делегации, следовавшей на Генассамблею ООН. В общей сложности десять человек. В основном - представители МИД, которые должны были вылететь в Нью-Йорк, чтобы обеспечивать содержательную работу российской делегации", - рассказал Косачев.

По его словам, речь идет о специалистах различных направлений и департаментов, которые ведут соответствующую проблематику на Генассамблее ООН.

Косачев назвал ситуацию скандальной и пообещал "жесткие шаги по линии МИД".