Зеленский ветировал закон о временных комиссиях Рады во время импичмента президента 24.09.2019, 13:48

Документ возвращен на доработку.

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон о временных специальных следственных комиссиях Верховной Рады. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Документ "23 сентября возвращен с предложениями президента", говорится в графе о статусе законопроекта.

Текст предложений пока отсутствует.

25 апреля Верховная Рада приняла за основу законопроект №1098 о временных следственных и специальных комиссиях парламента, а 6 июня проголосовала за него во втором чтении и в целом.

Документ определяет правовой статус указанных комиссий, а также основы их деятельности и полномочия. В частности, он регламентирует процедуру импичмента президента. Законопроект устанавливает порядок создания и организации деятельности специальной следственной комиссии, задачей которой является проведение расследования обстоятельств совершения президентом государственной измены или иного преступления.