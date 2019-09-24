«Они кроме аргентинского кокса еще что-нибудь принимают?» 1 24.09.2019, 14:24

Блогосфера — о позиции российского МИД в отношении Пакта Молотова — Риббентропа.

В годовщину советского вторжения в Польшу МИД РФ выступил с оправданием Пакта Молотова — Риббентропа. Схожую оценку высказал и член Совбеза РФ Сергей Иванов — по его мнению, пактом "следует гордиться". Однако ранее, в 2009 году, Владимир Путин высказался об аморальности пакта. Позиции МИД и Иванова вызвали возмущение комментаторов, пишет kasparov.ru.

Однако они же недоумевают: зачем сейчас российским официальным лицам вообще понадобилось становиться адвокатами Сталина и Молотова, не проще ли было промолчать?

Егор Седов:

"Откашлявшись по-лавровски, я все же задам вопрос: а какой именно чертик дергает здешних официальных лиц за язык, когда они принимаются рассуждать про пакт Молотова — Риббентропа? Вот какой?!

Что, нельзя просто взять и отмолчаться?

Ну, другая страна, другие времена, дело прошлое...

Но нет!

Они еще и Сами-Знаете-Кого подставили, в свое время он назвал пакт аморальным, а все это вспомнили, у нас народ памятливый.

Можно еще про Ливонскую войну официально порассуждать. Тильзитский мир проанализировать (а не найдя на карте Тильзита, переименовать договор Александра с Наполеоном в "Советский мир").

Поступки примерно из той же серии.

Они специально хотели показать Граду и Миру собственные аморальность и цинизм? Ну, показали. Молодцы".

"Вот и я спросил себя: зачем МИД сам записался в адвокаты Сталина? Они могли просто молчать — это была другая страна, и они за неё не ответственны..." — пишет Дмитрий Петров.

Егор Ершов:

"В доперестроечном Совке хотя бы помалкивали. Потому что на самом деле были на положении победителей и могли позволить себе немного выдержки и даже толику великодушия. А этих никак не отпускает обида за поражение в холодной войне и постимперский синдром".

Роман Арбитман:

"А твоя книга еще не запрещена?" — спрашивают меня всё чаще. "Да вроде нет, — говорю, — а что?" Оказывается, официальная российская точка зрения на советско-германский договор и секретные протоколы к нему ("пакт Молотова-Риббентропа") сегодня такая: договор был правильный, протоколами надо гордиться. А у меня в романе "Корвус Коракс" — даром что фантастическом — всё наоборот: никакой гордостью не пахнет... Что я могу сказать? Мне было бы стыдно, если бы мое мнение (как и мнение моих любимых персонажей) совпало бы с официальным. К счастью, кроме мидовцев и Сергея Иванова есть нормальные люди. И их на несколько порядков больше, я уверен".

Дмитрий Милин:

"...при этом потеряно 28 миллионов жизней советских людей. Вот цена Сталинской глупости и недальновидности!"

Кирилл Шулика:

"Я вам писал, что у нашей власти нет никакого отношения вообще ни к чему, в том числе и к истории Второй мировой войны.

Оно меняется в зависимости от того, что надо сказать в данный момент. Могут даже в течение недели выдать разные оценки..."

Николай Руденский:

"Вчерашнее заявление МИД РФ, в котором восхваляется пакт Молотова-Риббентропа, было воспринято многими как простое повторение задов советской пропаганды. Думаю, это не совсем так. Да, в послевоенном СССР договор о ненападении с гитлеровской Германией оправдывался — но скорее как "вынужденный шаг". О позорных же "секретных протоколах" к нему, предусматривавших раздел значительной части Восточной Европы между Гитлером и Сталиным, не упоминалось — их существование было официально признано только в конце 1989 года. Теперь скрывать их невозможно. Но это и не считается нужным, Гнусная сделка рассматривается как триумф советской внешней политики.

Как гласит старый афоризм, лицемерие — это дань, которую порок платит добродетели. В Кремле платить эту дань больше не собираются".

"Расстрел польских офицеров тоже отсрочил нападение Гитлера на СССР? Что на этот счет говорят МИДовские мыслители?" — пишет Alexander Bumb.

Константин Трофимов:

"Невозможно представить, чтобы МИД Германии заявил, что пакт о ненападении с СССР — роковая ошибка Гитлера, которая помешала совершить нападение раньше, что помешало выиграть войну и уничтожить гораздо больше людей, чем было уничтожено... А в РФ — можно. И не только представить..."

Михаил Кригер:

"Насколько я знаю, Гитлер наплевал на этот самый пакт, когда все же напал на нашу страну в июне 41-го года. Тогда совсем непонятно, на кой черт был нужен этот пакт, если Германия на него все равно наплевала? Неужели он в 39-м году остановил бы немцев?

А зачем, кто бы из МИДа рассказал бы мне, было все эти 2 года "передышки" снабжать немцев стратегическими материалами, вооружать их и всячески помогать? В этом тоже особая мудрость сталинского руководства?

Они там в МИДе кроме аргентинского кокса еще что-нибудь принимают?"