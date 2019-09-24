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Российский бомбардировщик нарушил воздушное пространство Эстонии

  • 24.09.2019, 14:39
Российский бомбардировщик нарушил воздушное пространство Эстонии
Архивное фото poderiomilitar-jesus.blogspot.com

МИД Эстонии вручил ноту российскому послу.

Российский бомбардировщик Су-34 вечером 23 сентября без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на портал ERR.

Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии меньше минуты.

У Су-34 был выключен транспондер, полетный план представлен не был.

Самолет не вступал в радиоконтакт с диспетчерскими службами Эстонии.

В связи с инцидентом в МИД Эстонии вызвали российского посла, которому была вручена соответствующая нота.


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