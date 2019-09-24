Олег Сенцов: Хочу использовать свою медийность для помощи пленным украинцам
- 24.09.2019, 14:45
Известный режиссер посетит для этого ряд европейских столиц.
Украинский режиссер Олег Сенцов намерен посетить ряд европейских городов, где планирует, в частности, рассказывать об украинских политзаключенных, которые остаются в России.
В интервью Крым.Реалии он заявил, что будет делать все для освобождения удерживаемых украинцев.
По словам Сенцова, он хочет использовать свою медийность, чтобы помочь заключенным украинцам выйти из российских тюрем.
«Сейчас пока у меня есть мое имя и мой голос, и сейчас я это делаю. Послезавтра (25 сентября — ред.) я еду в Берлин и буду встречаться с людьми. Я еду 1 октября в Страсбург, и у меня еще поездки — Лондон, Европа и много чего. Я и здесь встречаюсь. Я не сильно это афиширую», — сказал Сенцов.
7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной в формате 35 на 35.
В Украину вернулись 35 освобожденных узников Кремля. Среди них — Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух и другие.