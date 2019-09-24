Олег Сенцов: Хочу использовать свою медийность для помощи пленным украинцам 24.09.2019, 14:45

Фото: RFE/RL

Известный режиссер посетит для этого ряд европейских столиц.

Украинский режиссер Олег Сенцов намерен посетить ряд европейских городов, где планирует, в частности, рассказывать об украинских политзаключенных, которые остаются в России.

В интервью Крым.Реалии он заявил, что будет делать все для освобождения удерживаемых украинцев.

По словам Сенцова, он хочет использовать свою медийность, чтобы помочь заключенным украинцам выйти из российских тюрем.

«Сейчас пока у меня есть мое имя и мой голос, и сейчас я это делаю. Послезавтра (25 сентября — ред.) я еду в Берлин и буду встречаться с людьми. Я еду 1 октября в Страсбург, и у меня еще поездки — Лондон, Европа и много чего. Я и здесь встречаюсь. Я не сильно это афиширую», — сказал Сенцов.

7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной в формате 35 на 35.

В Украину вернулись 35 освобожденных узников Кремля. Среди них — Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух и другие.