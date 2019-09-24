«Уменьшили в блюдах количество сахара и соли» 4 24.09.2019, 14:58

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Иллюстрационное фото

Чем кормят белорусских детей в школьных столовых.

В этом году меню минских школ и гимназий пополнилось десятью новыми блюдами. Например, пирогом «Смак», который похож на шарлотку, котлетой «Знайка» из свинины и овсяных хлопьев, запеченным куриным филе с помидором «Капрезе», пишет tut.by.

— Интересным получились «Тефтели по-итальянски», это тефтели из свинины с рикоттой, — рассказывает Марина Дьякова, замначальника отдела организации торговли и общественного питания Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома.

— В прошлом году в меню был пудинг из рикотты. Он детям очень понравился. В этом году мы попробовали предложить школьникам изделие, где есть тот же самый творог, но он имеет более мягкую консистенцию.

— А модной «шаурмы», как дети прозвали ролл с сыром, в меню не будет? — поинтересовались журналисты.

— В меню его нет, но купить его можно в школьном буфете, — отвечает Марина Дьякова.

— В этом году мы внесли корректировку в его рецептуру и заменили капусту на морковь, помидор.

Специалисты утверждают: два дня подряд одинаковых блюд в школьном меню не бывает. А чтобы еда была более здоровой, как и год назад, сахара и соли в нее добавляют меньше.

— Для профилактики ожирения у детей начиная с прошлого года мы уменьшили количество сахара и соли в блюдах. В нынешнем году продолжаем эту практику, — поясняет специалист. — Если раньше, например, в стакан чая 200 миллилитров входило 15 граммов сахара, теперь 12.

В соках и нектарах, которые продают в школьном буфете, должно быть не менее 50% сока. Количество конфет, печенья на прилавках ограничено. Да и выбор их невелик: всего два наименования.

В сентябре, открывая школу № 93 в Минске, Лукашенко потребовал, чтобы всех детей в школе кормили одинаково. Раньше, напомним, в некоторых учебных заведениях дети, которые ели за счет родителей, и ученики-льготники, стоимость питания которым компенсировало государство, например дети из многодетных семей, могли получать разные блюда и даже сидеть за разными столами. С 5 сентября это различие отменили, и теперь все дети должны получать одинаковые обеды.

Сейчас, пояснила Марина Дьякова, независимо от условий оплаты школьники 5−11 классов получают единые по стоимости рационы. А точнее — рацион из двух комплексов на выбор. Один с супом, второй — без.

— Родители говорят, несмотря на то, что питание уравняли, в некоторых школах детей продолжают кормить по-разному, — попросили прояснить ситуацию журналисты.

— В Минске основная масса льготных категорий школьников получают двухразовое питание, — говорит Марина Дьякова. — Такой ребенок получает завтрак и обед. Дети, которые едят за счет родителей и их законных представителей, получают только обед. Школы в Минске очень многочисленны. Усадить всех детей в один прием пищи просто не представляется возможным, поэтому и может возникнуть ситуация, когда дети льготных категорий приходят завтракать, а детям, которые едят за счет родителей, в этот момент накрыли обед. В итоге школьники могут получить разные блюда. Но дети, которые позавтракали, позже придут обедать и получат точно такие же обеды.