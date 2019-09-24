Роскомнадзор начал устанавливать оборудование для изоляции Рунета 16 24.09.2019, 15:43

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Тестирование оборудования должно завершиться до конца сентября.

Роскомнадзор начал устанавливать на сетях провайдеров оборудование, необходимое для исполнения закона о суверенном интернете в России. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров, сообщает «Новая газета».

«С конца сентября в течение нескольких недель будем его тестировать. Тестировать его мы будем, как и говорили всегда, в тесном сотрудничестве с операторами связи осторожно, <…> то есть мы будем сначала проводить техническую проверку, влияет на трафик, не влияет на трафик, все ли сервисы работают успешно. И потом уже протестируем его в боевом режиме», — сказал Жаров, уточнив, что завершить тестирование планируется в середине октября.

Ранее агентство Reuters сообщало, что российские операторы связи проверят на пользователях в Тюмени оборудование для блокировки Telegram. По данным собеседников агентства, оборудование представляет из себя программно-аппаратный комплекс российского производителя РДП.ру. Тестирование должно завершиться до конца сентября.

Закон об изоляции Рунета был подписан президентом России Владимиром Путиным 1 мая. Он вступит в силу с 1 ноября, ряд его положений, в том числе о создании национальной доменной зоны, — с 2021 года.

Минкомсвязи уточнило, что Рунет можейт перейти в режим централизованного управления в случае «угроз целостности, устойчивости и безопасности». Под угрозами устойчивости подразумевается нарушение работы сети при природных и техногенных катастрофах и при отказе части оборудования, под угрозами безопасности — попытки взлома оборудования провайдеров.

Российский союз промышленников и предпринимателей заявил, что часть требований закона неисполнимы и повлекут за собой «существенные необоснованные обременения на всех участников рынка».