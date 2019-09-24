«Работать приходится почти без выходных!» 24.09.2019, 16:51

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

В России глава профсоюза бортпроводников объявила голодовку из-за нарушения трудовых прав.

Руководитель шереметьевского профсоюза бортпроводников Илона Борисова объявила бессрочную голодовку. Так она хочет привлечь внимание к проблеме тяжелых условий труда в авиакомпании «Аэрофлот». По трудовому законодательству забастовки на транспорте запрещены и чтобы не нарушать закон, бортпроводники массово берут больничные. Илона рассказала The Insider о том, как авиакомпания давит на нелояльных сотрудников, почему бортпроводники потеряли доверие к руководству и как плохие условия труда могут сказаться на безопасности полетов:

- Акция «Больничный лист» вспыхнула стихийно. Она была объявлена через социальные сети, инициаторы о себе не заявляли и в профсоюз к нам за помощью не обращались, к сожалению. Эта акция незаконна, и мы предполагаем негативные последствия для бортпроводников: к ним могут применить определенные репрессивные меры. Мы прекрасно знаем, как себя ведет «Аэрофлот»: любое несогласие с действиями работодателя, любая попытка реализации трудовых прав всегда натыкается на препятствия.

Одним из механизмов воздействия на бортпроводников является перевод на короткие рейсы. В чем смысл такого вида давления? Санитарная норма — 80 часов полетного времени в месяц. Те, кто летает длинными рейсами, могут выполнить 3–4 длинных рейса в месяц и остаток добрать короткими. А отдых между сменами зависит от продолжительности рабочего времени: чем больше единовременно затрачено полетного времени, тем больше будет последующий межполетный отдых. То есть когда бортпроводники летают короткими рейсами, пропорционально у них сокращается и отдых между ними. Чтобы вылетать месячную норму на коротких рейсах, надо приезжать на работу практически каждый день, шесть дней в неделю.

Это нарушение закона. В соответствии с 139-м приказом «Положение о рабочем времени и времени отдыха» Минтранса, длительность выходного в неделю должна быть 42 часа. У обычного сотрудника офиса, к примеру, с вечера пятницы (с учетом короткого рабочего дня, который заканчивается в пять часов вечера) и до начала работы в понедельник в 9 утра продолжительность выходных составляет 64 часа. То есть сотрудник офиса отдыхает значительно больше, чем проводники, которые работают к тому же во вредных и опасных условиях! Такой режим выматывает. Бортпроводники хотят получать отпуска в полном размере начисленных дней. И получать выходные дни, когда им необходимо решить какой-то житейский вопрос — сейчас такой возможности нет.

Такой карательный метод (перевод на короткие рейсы) применялся в советское время в отношении бортпроводников, которых ловили на пьянстве, на воровстве, которых не торопились увольнять сразу, но пытались перевоспитывать. А сейчас его используют в «Аэрофлоте» практически в отношении любого бортпроводника, который посмел заявить о своих трудовых правах.

Другой инструмент давления — сокращение полетного времени. Работодатель может запланировать 80, а может — 50 часов, и на эту ситуацию никак нельзя повлиять, все рейсы расписаны. Зарплата рассчитывается очень сложно, и полетное время является одной из основных ее частей. Бортпроводник, который пролетает 80 часов за месяц, получит значительно больше, чем тот, который пролетает 50.

Кроме того, одна из частей заработной платы (фактически — треть) является так называемым личным вкладом бортпроводника. Эта часть зарплаты также целиком и полностью управляется работодателем: он по своему усмотрению может как понизить личный вклад бортпроводнику, так и отменить его в целом. Делается это на основании полученных нами взысканий. Фонд зарплаты един на всех, так что чем меньше получит бортпроводник, тем больше будет выплачено руководству. Вот и есть стимул придумывать побольше взысканий.

Особенно много взысканий применяется в отношении «неугодных», нелояльных бортпроводников. В том числе тех, которые каким-то образом стремится реализовывать свои трудовые права. Один факт заявления бортпроводника о том, чтобы ему предоставили отпуск в полном размере начисленных дней, уже является поводом для давления.

В коллективе полностью потеряно доверие к руководству. Когда нас вызывают в офис — это уже само по себе стресс, потому что велика возможность получить очередное взыскание. Просто так у нас в офис не вызывают. Эта нервозная атмосфера не способствует качеству работы. Как дерганый и уставший бортпроводник, сможет нормально работать и в случае чего обеспечить безопасность пассажиров? Это крайне тревожная ситуация.

Сейчас принуждают к увольнению двоих сотрудников — меня и Ирину Щербакову. Пока мы обсуждаем этот вопрос внутри профсоюза, поскольку нам крайне важно быть летающими бортпроводниками. У Ирины общий летный стаж составляет 36 лет, с грамотами и благодарностями, у меня — 19 лет. В определенный момент и у одной, и у второй как-то вдруг пошли нарушения, которые зафиксировал работодатель. Вполне логичный вопрос: как же все эти годы мы смогли проработать успешно?

Из-за такой обстановки в авиакомпании бортпроводники увольняются сами или по соглашению сторон. В течение одного дня порядка 15–20 человек подают заявления на увольнение. Это постоянная текучка кадров, а любой грамотный экономист скажет, что текучка кадров является показателем заболевания компании.

Бортпроводники проводили эту акцию «Больничный лист» анонимно, не афишируя себя, по той простой причине, что «Аэрофлот» вынудил бортпроводников подписать дополнительное соглашение к трудовому договору. В этом соглашении мы в «добровольном» порядке принимали на себя ответственность за неразглашение негативной информации касательно авиакомпании. Авиакомпания рассматривает разглашение такой информации как сильный удар по своему имиджу. Но, тем не менее, мы считаем, что широкая общественность, пассажиры все-таки имеют право знать о ситуации в крупнейшей авиакомпании, которая является фактически флагманом гражданских перевозок в нашей стране.

Мы выдвигаем определенные требования:

1. Прекратить давление на бортпроводников, прекратить создание карательной среды, поскольку она косвенно влияет на безопасность полета и может стать предпосылкой к авиационному прецеденту.

2. Немедленно провести внеочередное собрание Совета директоров, куда пригласить основного учредителя общества «Аэрофлот» в лице правительства. На это собрание пригласить независимые профсоюзы, чтобы выработать здравую кадровую политику, которая бы исключила развитие ситуации. Акция «Больничный лист» уже является достаточно серьезным звоночком, и она прежде всего направлена на то, чтобы заявить о бедственном положении высшему руководящему составу нашей авиакомпании.

3. Провести проверку Департамента обслуживания на борту, вплоть до замены командно-руководящего состава. Именно в этом департаменте в полном объеме реализуется такая кадровая политика. Мы полагаем, что искать нужно именно здесь.

Чтобы ускорить продвижение этих требований, я объявляю голодовку. Я очень надеюсь, что мы будем услышаны как широкой общественностью, так и высшим руководящим составом нашей авиакомпании, и меры по установлению справедливости все-таки будут приняты — прежде всего в отношении бортпроводников.