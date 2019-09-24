В Полоцке «бесправник» сбил двух девочек-подростков 3 24.09.2019, 17:24

Одна скончалась.

В ГАИ Витебской области сообщили о том, что 21 сентября около 21:00 в Полоцке в результате ДТП пострадали две несовершеннолетние девушки. На улице Бабушкина их сбил водитель Alfa Romeo. В СК сообщили: мужчина был пьян. Во вторник стало известно, что одну из пострадавших не удалось спасти, пишет «Онлайнер».

Автомобилем управлял 26-летний житель Новополоцка. Он сел за руль, не имея права управления транспортными средствами.

— При совершении обгона водитель не справился с управлением, выехал на левую по ходу движения обочину и совершил наезд на двух местных жительниц 2005 года рождения. В результате ДТП обе получили травмы и были госпитализированы в отделение реанимации центральной городской больницы Полоцка, — рассказали в Госавтоинспекции.

В Следственном комитете дополнили, что автомобилист был нетрезв, не имел действующих прав (был лишен в 2018 году).

Во вторник из Полоцка пришло трагическое сообщение: одна из потерпевших в результате ДТП девочек вечером 23 сентября скончалась в больнице. Сегодня к подозреваемому была применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, следователи также устанавливают обстоятельства ДТП с тяжкими последствиями в Горках. Водитель Volkswagen Passat 22 сентября около 3:15 при выезде со стоянки, расположенной напротив д. 1 на пр. Интернациональном, не заметил находившуюся на проезжей части дороги 34-летнюю женщину и совершил на нее наезд. В результате ДТП пешеходу были причинены тяжкие травмы. Результат освидетельствования водителя — 1,8 промилле алкоголя. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело.