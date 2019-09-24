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Демонстрируя обвисшие мускулы

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  • Телеграм-канал «Запретное мнение»
  • 24.09.2019, 19:03
  • 1,526
Демонстрируя обвисшие мускулы

Путинская РФ все больше напоминает пожилого бодибилдера.

Согласно новому распоряжению "Сказочного" Владимира Владимировича, отечественные налогоплательщики оплатят модернизацию армии непризнанной республики Абхазия.

На бюджетные деньги РФ Абхазия, которая была "недоотжата" в 2008 году и за десятилетие формально так и не смогла "вернуться в родную российскую гавань", продолжая считаться в международных документах "временно оккупированной территорией Грузии", оснастит свои вооружённые силы современными видами вооружений. Деньги будут выделены также на денежное довольствие и другие социальные выплаты абхазским военнослужащим.

Точная сумма, которая будет выделена из федерального бюджета РФ на модернизацию войск Абхазии — неизвестна. Данная статья расходов засекречена, но очевидно, что речь идёт о миллионах евро.

Путинская РФ все больше напоминает пожилого бодибилдера, который по молодости злоупотреблял различными химическими добавками. Пришла старость, искусственные мускулы обвисли, но экс-химик отказывается принимать очевидное, продолжая демонстрировать испытывающей чувство неловкости публике свое сдувшееся тело.

Телеграм-канал «Запретное мнение»


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