Демонстрируя обвисшие мускулы 1 Телеграм-канал «Запретное мнение»

24.09.2019, 19:03

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Путинская РФ все больше напоминает пожилого бодибилдера.

Согласно новому распоряжению "Сказочного" Владимира Владимировича, отечественные налогоплательщики оплатят модернизацию армии непризнанной республики Абхазия.

На бюджетные деньги РФ Абхазия, которая была "недоотжата" в 2008 году и за десятилетие формально так и не смогла "вернуться в родную российскую гавань", продолжая считаться в международных документах "временно оккупированной территорией Грузии", оснастит свои вооружённые силы современными видами вооружений. Деньги будут выделены также на денежное довольствие и другие социальные выплаты абхазским военнослужащим.

Точная сумма, которая будет выделена из федерального бюджета РФ на модернизацию войск Абхазии — неизвестна. Данная статья расходов засекречена, но очевидно, что речь идёт о миллионах евро.

Путинская РФ все больше напоминает пожилого бодибилдера, который по молодости злоупотреблял различными химическими добавками. Пришла старость, искусственные мускулы обвисли, но экс-химик отказывается принимать очевидное, продолжая демонстрировать испытывающей чувство неловкости публике свое сдувшееся тело.

Телеграм-канал «Запретное мнение»