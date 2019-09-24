В Армении нашли мертвым экс-главу МВД 1 24.09.2019, 21:37

Фото: Айк Арутюнян (police.am)

Тело Айка Арутюняна нашли с огнестрельным ранением.

Бывшего министра внутренних дел и экс-главу полиции Армении Айка Арутюняна нашли мертвым в своей летней резиденции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Армении.

Отмечается, что 23 сентября в 23:50 в местную полицию поступило сообщение, что Айк Арутюнян скончался в своей летней резиденции в селе Бжни.

На место происшествия выехала оперативная группа, которая обнаружила тело Айка Арутюняна с огнестрельным ранением в голову. Следствие возбудило дело по статье "Доведение до самоубийства".

Расследование также показало, что Арутюнян употреблял большое количество алкоголя в период, предшествовавший инциденту. Предварительное расследование продолжается.

Айк Арутюнян - армянский военный деятель, генерал-полковник полиции. Он занимал пост главы Министерства внутренних дел Армении с 1996 по 1999 годы. С 2003 по 2008 год он был начальником полиции Армении, после чего до 2010 года возглавлял СГО страны. Арутюнян также был президентом федерации бокса Армении с 1994 по 2008 год.