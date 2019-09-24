Исследователи открыли потерянный континент под Европой 24.09.2019, 21:58

Новый континент по размерам не уступает Гренландии.

Исследование, результаты которого свидетельствуют о наличии в мантии континента, уничтоженного более 140 млн лет назад, опубликованы в журнале Gondwana Research (перевод - «Новое время»).

И это — вовсе не мифическая Атлантида, уверяют авторы работы.

В ходе исследования они реконструировали эволюцию геологии средиземноморского региона — от современной Испании до Ирана.

Новый континент получил название Большая Адрия.

Ученые предполагают, что это — кусок размером с Гренландию, который откололся от Северной Африки примерно 140 млн лет назад. Сейчас он «похоронен» под южной частью европейского континента.

При этом некоторые его фрагменты могли оказаться вынесенными на поверхность, когда происходило образование некоторых современных горных массивов. Поэтому, вполне вероятно, что многие европейцы в буквальном смысле ступали по фрагментам Большой Адрии в наше время.

«Миллионы туристов могли ступать по древнему континенту даже не осознавая этого, — говорит Доу ван Гинсберген, исследователь из университета Утрехта, ведущий автор исследования.

По его словам, наиболее заметным «остатком» древнего континента является подводный хребет, который проходит от итальянского города Турина до кончика того самого «сапога», который формирует Италию.

Геологи называли этот регион Адрией, поэтому новый континент ван Гинсберген предлагает называть Большой Адрией.

Ученый предполагает, что этот континент начал отделяться от Северной Африки более 200 млн лет назад — в Триасовый период.

Эволюция Адрии была частью масштабного процесса распада древнего суперконтинента Гондваны.

Гондвана была огромным массивом, включавшим в себя континентальные плиты Южного полушария.

В эпоху раннего мезозоя (250−200 млн лет назад) северная оконечность Гондваны соприкасалась в экваториальных широтах с Лавразией — так назывался колоссальный массив, включавший в себя будущую Европу.

Ван Гинсберген потратил более 10 лет на исследования, в ходе которых были систематизированы образцы горных пород из разных участков Средиземноморского региона. Для работы с этой огромной базой данных было написано специальное программное обеспечение.

Основным инструментом для исследований стало изучение геомагнитного поля, а точнее — его отпечатки, сохранившиеся в древних породах.

В конечном итоге, решение этой огромной головоломки помогло ван Гинсбергену прийти к выводу о том, что в недрах Европы лежит еще один, прежде неизвестный континент.

Большая Адрия была действительно большой, отмечает исследователь. По размерам ее можно сопоставить с современной Гренландией.

Ван Гинсберген предполагает, что Большая Адрия не была сплошным островом, скорее всего, она была частично затоплена водой и выглядела как крупный архипелаг.

Отколовшись от фрагмента Гондваны, который нынче является Северной Африкой, Большая Адрия отправилась в затяжной дрейф, который (при скорости, вероятно, несколько сантиметров в год) длился около 100 млн лет.

Большая Адрия медленно, но уверенно двигалась на север, при этом слегка поворачиваясь против часовой стрелки, поясняет ван Гинсберген.

Приблизившись к южной части современной Европы, Большая Адрия начала разрушаться и погружаться в земную мантию. Практически полное погружение завершилось, по мнению ван Гинсбергена, около 100 млн лет назад.

Сегодня Большая Адрия располагается на глубине примерно 1,5 тыс км под поверхностью Европы.

То, что осталось от Большой Адрии, можно найти в горных массивах южной Европы и Ближнего Востока.

Палеомагнитные свойства известняковых пород позволили ван Гинсбергену установить, что рядовой обыватель, побывавший в Пиренеях, Альпах и ряде других популярных горных районов, вполне мог соприкоснуться с фрагментами древнего континента.

Напомним, что в 2017 году ученые заявили об обнаружении сразу двух древних континентов. В Индийском океане были обнаружены фрагменты древней Гондваны, распавшейся 200 млн лет назад (ее осколком является и Большая Адрия, как было сказано выше). А в южной части Тихого океана были найдены остатки легендарного континента Зеландия.