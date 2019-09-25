Как белорусские водители платят за ошибки ГАИ 5 25.09.2019, 8:27

3,302

Инспекция перепутала эвакуацию с арестом, но деньги все равно потребовали с автовладельца.

От многих историй, с которыми читатели приходят в Автобизнес, приходится отказываться. Прежде всего потому, что спорным ситуациям порой предшествует желание людей уйти от ответственности, утаить правду, использовать момент ради своего блага, пишет abw.by.

Но этот случай журналисты решили разобрать "по полочкам", потому что он четко иллюстрирует, как ошибки ГАИ - органа, призванного стоять на страже закона, - дают возможность сомневаться в компетентности должностных лиц, а также сводят к нулю правоохранительную деятельность.

Анжелика: "У меня есть автомобиль Opel, которым пользовался в основном мой супруг. Давным-давно он был лишен права управления транспортным средством. Срок наказания уже четыре года как истек, а водительское удостоверение из ГАИ он так и не забрал. Не так давно он сел за руль этого автомобиля, совершил ДТП и скрылся с места аварии, при этом он был трезв. Да, он, конечно, виноват и ответственность должен понести, но суть вопроса в другом. Когда я попыталась забрать автомобиль с охраняемой стоянки, то услышала отказ: мол, авто находится под арестом, поэтому забрать нельзя. Ознакомившись с документами, я так и не поняла, что за арест придумали в ГАИ и почему арестовано имущество, собственником которого являюсь я, которая ничего не совершала".

Все необходимые документы Анжелика предоставила редакции.

Для начала выясним, какие ограничительные меры были приняты в отношении автомобиля.

Получается, что в целях обеспечения административного процесса на автомобиль наложен арест. Но к документу есть вопросы как по форме, так и по содержанию.

Во-первых, процесс наложения ареста на имущество регулируется ст.8.7 ПИКоАП Беларуси, а не ст.8.1, как указано в постановлении, в которой содержится просто перечень мер обеспечения административного процесса.

Во-вторых, в силу положений этой же ст.8.7 наложение ареста заключается в объявлении его собственнику или лицу, у которого имущество находится, запрета на распоряжение им. Но в постановлении нет ни слова, ни отметки о том, что это постановление хоть кому-то объявлено. Кому тогда объявили?

В-третьих, о наложении ареста выносится мотивированное постановление, составляется протокол описи арестованного имущества.

Статья 8.7. Наложение ареста на имущество

4. О наложении ареста на имущество выносится мотивированное постановление и составляется протокол описи арестованного имущества.

Протокола описи журналисты не увидели, но увидели вот это:

Но ведь данный документ составляется при принудительной эвакуации транспортного средства и называется протоколом осмотра, а не протоколом описи арестованного имущества, как предписывает ПИКоАП, если мы говорим об аресте. К аресту автомобиля этот документ не имеет никакого отношения, ведь даже в самом его бланке о ст.8.7 ПИКоАП, регулирующей процедуру ареста как меры обеспечения процесса, речи не идет. Не нужно даже говорить о том, что это разные процедуры.

Честно говоря, возникло ощущение, что инспектор ГАИ просто что-то перепутал и что все происходящее и не арест вовсе в его законодательном понимании, а просто принудительная эвакуация, которая регулируется другими нормативными актами. Для уточнения пришлось обратиться в ГАИ с заявлением. Ответ снял сомнения: это все же арест в порядке ст.8.7 ПИКоАП.

В общем, определились - это арест, автомобиль находится на охраняемой автостоянке.

Почему мы так придираемся к этим терминам? Потому что от этого зависит, кто будет платить. Забежим немного вперед и сообщим, что Анжелике в итоге на стоянке выставили счет, который она оплатила.

Преждевременно, конечно, но что есть, то есть. Вот только в этом счете в качестве основания доставления авто на охраняемую стоянку указана ст.18.16 КоАП, то есть управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, которое зафиксировано не было.

Но вернемся к разнице между арестом и принудительной эвакуацией: если речь идет о принудительной эвакуации за нарушение ПДД, то это регламентируется иной мерой обеспечения административного процесса - ст.8.10 ПИКоАП "Задержание и принудительная отбуксировка (эвакуация) транспортного средства", Указом №36 и Инструкцией (Постановление СМ РБ №986). При этом все расходы за эвакуацию и хранение обязан возместить собственник транспортного средства. Автомобиль в любом случае возвращается владельцу по первому требованию независимо от факта оплаты. При отказе собственника платить деньги могут быть взысканы в судебном порядке.

Если речь идет об аресте в качестве меры обеспечения процесса, ситуация иная.

Вот что следует из ответа УГАИ МВД Беларуси на запрос Автобизнеса:

Довольно расплывчато здесь сказано: "… органы внутренних дел не требуют"... А если автомобили хранятся по решению ГАИ не на стоянках, принадлежащих ОВД?

В следующем документе все более четко и ясно. Из ответа УГАИ Гродненского облисполкома на запрос Автобизнеса:

Далее в этом документе говорится, что принудительную эвакуацию применять можно, когда нарушитель не является собственником автомобиля, но собственнику авто возвращается по первому требованию независимо от того, взыскан штраф за нарушение или нет. А арест вообще накладывается только в том случае, если нарушитель (водитель) является собственником транспортного средства, и никак иначе.

В нашей же ситуации все с точностью да наоборот. Автостоянка платная, а не специализированная "безвозмездная", арест наложен не на имущество, принадлежащее нарушителю на праве собственности.

Итак, по мнению вышестоящих представителей ГАИ при аресте авто в порядке ст.8.7 вся процедура проходит на безвозмездной основе как для нарушителя, так и для собственника автомобиля. Но в нашей истории счет собственнику выставлен, более того, он оплачен. Законно? Об этом мы уже спрашивали в свое время у очень компетентной организации, находящейся в собственности Мингорисполкома, которая оказывает подобного рода услуги. А поскольку "хозяин" автостоянки у нас тот же - Мингорисполком, то применить этот ответ к нашему случаю можно точно:

И вот тут получается занимательная ситуация: с одной стороны ГАИ говорит, что при аресте авто в порядке ст.8.7 ПИКоАП такие автомобили хранятся на специализированных автостоянках на бесплатной основе, мол, закон плату за хранение арестованного имущества не предусматривает.

С другой - по постановлениям в порядке ст.8.7 ПИКоАП этой же ГАИ автомобили доставляют на неспециализированные стоянки, которые в ответ владельцам транспорта говорят: плати. Где правда и кто должен платить?

Из этого следуют две не совсем приятные новости для ГАИ. Если таковой арест наложен Госавтоинспекцией, а постановление говорит именно об этом, то платить должен уполномоченный орган.

Указ №63

2. Уполномоченные органы - органы, осуществляющие изъятие, арест имущества в соответствии с законодательными актами и (или) ведущие учет имущества в соответствии с настоящим Положением…

Именно об этом говорится в ответе Мингорисполкома и Указе №63. И вторая нехорошая новость: ранее суд Заводского района Минска уже отменял подобное постановление об аресте, когда арест как обеспечительная мера накладывался не на имущество нарушителя, управлявшего автомобилем в момент нарушения.

Суд посчитал такие действия нарушающими право собственности.

Получается нонсенс. Зачем автостоянка за хранение и эвакуацию арестованного авто выставляет счет собственнику автомобиля? Ведь в документах указано «арест», а значит, по указу №63 такие расходы возмещает «уполномоченный орган». Получается, что представители автостоянки либо не знают требований законодательства, либо не знают официальной позиции вышестоящей (контролирующей) организации. И то и другое плохо.

А может, все про все знают, просто так проще: счет выставили гражданину, сказали, что без оплаты не отдадим, и гражданин пошел платить, так как каждый день сумма только увеличивается. Ни тебе договоров, актов сверок, копий решений, счетов и прочих бюрократических процедур между организацией, которая осуществляет хранение автомобилей, и между тем, кто туда этот автомобиль определил. И бюджет государственный, кстати, не пострадал, а ведь возмещение расходов официально происходит именно из его средств.

Указ №63

Возмещение расходов - использование средств, предусмотренных в соответствии с бюджетным законодательством на оплату услуг по хранению, уничтожению, оценке, проведению работ по проверке имущества на безопасность, иных видов работ (экспертиз), организации и проведению аукционов по продаже недвижимого имущества, а также по осуществлению перевода информации об имуществе на государственные языки...

И самое печальное - представители государственных органов сами не могут разобраться, кто и что делает, кто за что и как должен платить при принятии процессуальных решений. Даже не пытаясь в этом разобраться (или разобравшись), сбрасывают финансовое бремя с себя на граждан, которые и платить-то не должны по закону. Но платят, поскольку чиновники и их подопечные велят им это делать.

Указ №36

1. Установить, что:

принудительная отбуксировка (эвакуация) транспортных средств осуществляется с использованием средств эвакуации, принадлежащих органам внутренних дел либо иным определяемым местными исполнительными и распорядительными органами государственным организациям или организациям, в уставном фонде которых 50 и более процентов акций (долей) находятся в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно- территориальных единиц (далее - государственная организация);

хранение принудительно отбуксированных (эвакуированных, доставленных) транспортных средств осуществляется на охраняемой стоянке, принадлежащей органам внутренних дел или государственным организациям;

оплата работ (услуг) по принудительной отбуксировке (эвакуации), а также хранению отбуксированного (эвакуированного, доставленного) транспортного средства на охраняемой стоянке осуществляется собственником (владельцем) отбуксированного (эвакуированного, доставленного) транспортного средства или уполномоченным им лицом органу внутренних дел или государственной организации, которому (которой) принадлежит средство эвакуации и (или) охраняемая стоянка.

Анжелике мы посоветуем обратиться в органы прокуратуры и изложить приведенные нами факты и нормы законодательства в соответствующем заявлении. Копии ответов официальных органов и ведомств, приведенные в этом материале, мы ей предоставим. Но возымеет ли это свое действие и восторжествует ли закон?