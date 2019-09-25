Видеофакт: Анна Шаркунова перепела «Воинов света» 25.09.2019, 14:23

Анна Шаркунова

Фото: kp.by

Певица поблагодарила Сергея Михалка за эту возможность.

Известная белорусская певица Анна Шаркунова представила свое исполнение культовой песни «Воины света» группы «Ляпис Трубецкой».

– У меня часто спрашивают, есть ли такие белорусские песни, которые вы хотели бы спеть. О которых думаешь с завистью: почему ее спела не я? «Воины Света» – это одна из тех самых историй, тех песен, которую я безумно люблю, – пишет Анна Шаркунова. – Я благодарна Сергею Михалку за возможность ее спеть так, как я ее чувствую.

«Салiдарнасць» связалась с продюсером Владимиром Кубышкиным, чтобы выяснить, что подтолкнуло к выбору песни.

– Это был исключительно выбор Ани, поскольку это одна из ее любимых песен. И мне кажется, что она очень уважительно подошла к ее прочтению. Знаю, что Сергей с ребятами слушали. Вроде всем понравилось.

В сети отмечают, что «Воины света» в исполнении певицы, которая чаще поет лирические песни, – это «неожиданно», «здорово», «эффектно».

Отметим, песня «Ляписов» стала своеобразным гимном героев Майдана. В неофициальной версии клипа оригинальной версии – нарезка событий в Украине 2013-2014 года.