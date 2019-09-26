«Оставили $25 на чай»: белорус рассказал о работе на Uber в Варшаве 1 26.09.2019, 8:39

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Фото: onliner.by

К необычной работе за границей нашего соотечественника подстегнул экономический кризис на родине.

О том, как работается на Uber в Варшаве и почему все не так гладко, как было еще пару лет назад, Автобизнесу рассказал белорус, который более двух лет работал в этой сфере в столице Польши.

Олег, как и многие наши сограждане, после наступления очередного кризиса отправился на поиски лучшей жизни за границу. Днем работал в строительной бригаде, которая делала квартиры "под ключ", а по вечерам и в выходные подрабатывал на арендном авто в Uber.

Попробовать работать в Uber в Варшаве еще в 2016 году Олегу предложил друг, он же подробно описал что и как.

У Олега была карта поляка, водительское удостоверение и неплохое знание польского, поэтому найти подходящее авто в аренду и начать работать оказалось нетрудно.

Аренда в зависимости от класса авто и года выпуска обходится от 400 до 700 злотых в неделю, или около 110-180$.

Возвращался домой по памяти

"Поначалу работать на такси в Варшаве очень сложно. Это большой город с интенсивным и быстрым движением. Если заторов нет, то весь поток движется со значительным превышением скорости", - говорит Олег.

Первое время, признается наш герой, его спасал только навигатор, который на третий день работы вышел из строя. Водителю пришлось возвращаться домой по памяти, на что ушло два часа.

В будние дни он занимался развозом по 4-5 часов, как правило, до полуночи. За такое время в 2016 году ему удавалось заработать 40, максимум 50 долларов. По выходным ездить приходилось больше, в день Олег "наматывал" где-то 150 км, заработок мог доходить до “сотни”.

25 долларов на чай

"Деньги перечисляли на карточку каждую неделю. Но иногда люди оставляли чаевые, чаще небольшие суммы, но это был приятный бонус - ты сразу получал наличные, за которые можно было заправить машину. Однажды “на чай” оставили 100 злотых, а это около 25 долларов".

Правда, было такое только один раз.

Только хорошо водить недостаточно

В Uber водителя постоянно оценивают через приложение, и тут, по мнению нашего героя, важно не только уметь хорошо водить.

"Бывает так, что адрес указывают не совсем верно или пассажир сам не знает, куда ему точно нужно, поэтому важно хорошо знать язык. Идеально выполненная работа - это когда местные не могут понять, что ты мигрант. Многие, услышав, что водитель не местный, интересовались, откуда приехал. Нередко, узнав, что за рулем белорус, начинали признаваться, что не любят те или иные национальности. Да и вообще, не всем в Польше нравится, что местные уезжают в Англию, Германию или США, а на их место приезжают украинцы и белорусы.

В Польше, как и везде, на такси ездит много пьяных. Ведут себя соответствующе, веселятся, танцуют… и не только. Хотя порой кажется, что пьют в Польше больше, чем у нас”.

Спасибо, что заботитесь о наших клиентах

“Однажды ко мне сел сильно пьяный и очень габаритный поляк. Пока мы добрались до места назначения, он крепко уснул. Разбудить и попросить его выйти оказалось целой проблемой. Пришлось все это сфотографировать и отправить в чат "Оставленные вещи". В ответ на фото с такой "находкой" написали: "Спасибо, что заботитесь о наших клиентах".

Наших очень много

Нередко среди пассажиров Олега были белорусские студенты и гастарбайтеры. “Наших в Варшаве очень много”, - отмечает Олег.

"Первое время такая подработка вполне устраивала. Днем на стройке, вечером за рулем - хватало не только на жизнь и оплату квартиры, но и отложить. Но когда летом 2017 года Украина получила "безвиз" и хлынул огромный поток мигрантов, стало хуже. Работы меньше, заработок упал".

Уже в 2018-м заработки, по словам Олега, стали совсем не те, что были раньше. По его наблюдениям в водительские кресла пересели в основном мигранты: где-то 50% - украинцы, 30% - белорусы, только 20% - поляки.

Олег констатирует, что с увеличением числа мигрантов найти достойно оплачиваемую хорошую работу стало сложнее. Конкуренция выросла, поляки стали понимать: "Зачем платить больше, если не видно разницы?" Также он отмечает, что стало больше случаев "кидалова" от нанимателей, чего еще 3-4 года назад практически не было. И говорит, что лучше всего отправляться на заработки в Польшу, если там у вас есть знакомые, которые помогут найти работу.

Сам Олег не жалеет, что переехал жить в соседнюю страну, и считает, что сделал это вовремя. Последние месяцы он уже не работает на "пана" на стройке и не "таксует" по вечерам. Он открыл ИП и работает на себя. У него пятидневная рабочая неделя, ночью он не колесит по городу, а отдыхает.

"Уезжать на заработки или переселяться в Польшу по-прежнему можно, но это в любом случае сложный путь, легких денег здесь нет. А Uber в Польше уже перестал быть таким, каким он был несколько лет назад. Достойных заработков здесь нет, а с 2020 года из-за изменений в законодательстве вообще неизвестно, что с ним будет”.